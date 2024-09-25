Бывший «Вагнеровец», штурмовавший Бахмут, раскрыл свою зарплату в ЧВК

Экс-боец ЧВК «Вагнер» Луговой: зарплата «вагнеровца» составляла 240 тысяч рублей

25 сентября 2024 в 14:06 Размер текста - 17 +

Экс-боец ЧВК «Вагнер» рассказал, сколько получал за службу Фото: Илья Московец © URA.RU Бывший штурмовик ЧВК «Вагнер» Константин Луговой с позывным «Констебль» раскрыл зарплату участника компании. Он сообщил, что в начале его зарплата составляла 240 тысяч, хотя он участвовал в штурме Бахмута (Артемовска). «Зарплата у меня в „Вагнере“ была, когда я пришел, 240 тысяч рублей. Потом я стал командиром штурмового подразделения. У меня было до 300−400 человек в подчинении. Это 25−30 штурмовых групп работающих одновременно. Мне нужно было ими управлять. У меня была зарплата 260 тысяч», — заявил Константин Луговой в интервью журналисту RTVI. Луговой выпустил книгу в соавторстве с писателем Александром Савицким. Книга называется «Штурм Бахмута. Позывной Констебль», в ней он рассказал о своей службе в ЧВК. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший штурмовик ЧВК «Вагнер» Константин Луговой с позывным «Констебль» раскрыл зарплату участника компании. Он сообщил, что в начале его зарплата составляла 240 тысяч, хотя он участвовал в штурме Бахмута (Артемовска). «Зарплата у меня в „Вагнере“ была, когда я пришел, 240 тысяч рублей. Потом я стал командиром штурмового подразделения. У меня было до 300−400 человек в подчинении. Это 25−30 штурмовых групп работающих одновременно. Мне нужно было ими управлять. У меня была зарплата 260 тысяч», — заявил Константин Луговой в интервью журналисту RTVI. Луговой выпустил книгу в соавторстве с писателем Александром Савицким. Книга называется «Штурм Бахмута. Позывной Констебль», в ней он рассказал о своей службе в ЧВК.