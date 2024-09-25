Бывший «Вагнеровец», штурмовавший Бахмут, раскрыл свою зарплату в ЧВК

Экс-боец ЧВК «Вагнер» Луговой: зарплата «вагнеровца» составляла 240 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение удостоверений ветеранов боевых действий ЧВК «Вагнер». Екатеринбург, чвк вагнер
Экс-боец ЧВК «Вагнер» рассказал, сколько получал за службу Фото:

Бывший штурмовик ЧВК «Вагнер» Константин Луговой с позывным «Констебль» раскрыл зарплату участника компании. Он сообщил, что в начале его зарплата составляла 240 тысяч, хотя он участвовал в штурме Бахмута (Артемовска).

«Зарплата у меня в „Вагнере“ была, когда я пришел, 240 тысяч рублей. Потом я стал командиром штурмового подразделения. У меня было до 300−400 человек в подчинении. Это 25−30 штурмовых групп работающих одновременно. Мне нужно было ими управлять. У меня была зарплата 260 тысяч», — заявил Константин Луговой в интервью журналисту RTVI.

Луговой выпустил книгу в соавторстве с писателем Александром Савицким. Книга называется «Штурм Бахмута. Позывной Констебль», в ней он рассказал о своей службе в ЧВК.

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Бывший штурмовик ЧВК «Вагнер» Константин Луговой с позывным «Констебль» раскрыл зарплату участника компании. Он сообщил, что в начале его зарплата составляла 240 тысяч, хотя он участвовал в штурме Бахмута (Артемовска). «Зарплата у меня в „Вагнере“ была, когда я пришел, 240 тысяч рублей. Потом я стал командиром штурмового подразделения. У меня было до 300−400 человек в подчинении. Это 25−30 штурмовых групп работающих одновременно. Мне нужно было ими управлять. У меня была зарплата 260 тысяч», — заявил Константин Луговой в интервью журналисту RTVI. Луговой выпустил книгу в соавторстве с писателем Александром Савицким. Книга называется «Штурм Бахмута. Позывной Констебль», в ней он рассказал о своей службе в ЧВК.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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