Добровольцам СВО заплатят миллион в российском регионе

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Первоначальная выплата добровольцам в Оренбургской области составит 1,6 миллиона рублей, заявил глава региона Денис Паслер
Первоначальная выплата добровольцам в Оренбургской области составит 1,6 миллиона рублей, заявил глава региона Денис Паслер Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Единовременная выплата для добровольцев СВО повышена с 400 тысяч до одного миллиона рублей в Оренбургской области. Об этом заявил губернатор региона Денис Паслер.

«В Оренбургской области единовременная региональная выплата военнослужащим и добровольцам, заключившим контракт с Минобороны РФ, повышена с 400 тысяч до 1 миллиона рублей», — сообщили в местном издании «Оренубржье» со ссылкой на решение Дениса Паслера. Он подчеркнул, что итоговая выплата составит 1,6 миллиона рублей (с учетом федеральной выплаты и военного довольствия в начале службы). 

В июле глава РФ Владимир Путин подписал указ об удвоении единовременной выплаты для участников СВО, заключивших контракт с МО. С 1 августа по 31 декабря 2024 года регионам рекомендовано выплачивать контрактникам более 400 тысяч рублей.

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Единовременная выплата для добровольцев СВО повышена с 400 тысяч до одного миллиона рублей в Оренбургской области. Об этом заявил губернатор региона Денис Паслер. «В Оренбургской области единовременная региональная выплата военнослужащим и добровольцам, заключившим контракт с Минобороны РФ, повышена с 400 тысяч до 1 миллиона рублей», — сообщили в местном издании «Оренубржье» со ссылкой на решение Дениса Паслера. Он подчеркнул, что итоговая выплата составит 1,6 миллиона рублей (с учетом федеральной выплаты и военного довольствия в начале службы).  В июле глава РФ Владимир Путин подписал указ об удвоении единовременной выплаты для участников СВО, заключивших контракт с МО. С 1 августа по 31 декабря 2024 года регионам рекомендовано выплачивать контрактникам более 400 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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