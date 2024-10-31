Добровольцам СВО заплатят миллион в российском регионе

Единовременная выплата для добровольцев СВО повышена с 400 тысяч до одного миллиона рублей в Оренбургской области. Об этом заявил губернатор региона Денис Паслер.
«В Оренбургской области единовременная региональная выплата военнослужащим и добровольцам, заключившим контракт с Минобороны РФ, повышена с 400 тысяч до 1 миллиона рублей», — сообщили в местном издании «Оренубржье» со ссылкой на решение Дениса Паслера. Он подчеркнул, что итоговая выплата составит 1,6 миллиона рублей (с учетом федеральной выплаты и военного довольствия в начале службы).
В июле глава РФ Владимир Путин подписал указ об удвоении единовременной выплаты для участников СВО, заключивших контракт с МО. С 1 августа по 31 декабря 2024 года регионам рекомендовано выплачивать контрактникам более 400 тысяч рублей.
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