Суд отменил приговор ветерану СВО Шевченко, вступившемуся за прохожего

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Шевченко будет освобожден из-под стражи
Шевченко будет освобожден из-под стражи Фото:

Западный окружной военный суд отменил обвинительный приговор ветерану боевых действий Сергею Шевченко, заступившемуся за прохожего, которого избивали трое человек. Об этом рассказала пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

«Судебная коллегия 2-го Западного окружного военного суда приговор 235-го гарнизонного суда от 9 августа отменила и прекратила делопроизводство. На основании ч. 1 ст. 24 УПК за отсутствием в его действиях состава преступления за Шевченко признано право на реабилитацию», — передает ТАСС слова Жирновой.

Суд принял решение об отмене меры пресечения в отношении Шевченко. Он будет освобожден из-под стражи. По словам Жирновой, у пострадавших и их представителя есть возможность обратиться с кассационной жалобой в течение следующих шести месяцев.

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Западный окружной военный суд отменил обвинительный приговор ветерану боевых действий Сергею Шевченко, заступившемуся за прохожего, которого избивали трое человек. Об этом рассказала пресс-секретарь суда Ирина Жирнова. «Судебная коллегия 2-го Западного окружного военного суда приговор 235-го гарнизонного суда от 9 августа отменила и прекратила делопроизводство. На основании ч. 1 ст. 24 УПК за отсутствием в его действиях состава преступления за Шевченко признано право на реабилитацию», — передает ТАСС слова Жирновой. Суд принял решение об отмене меры пресечения в отношении Шевченко. Он будет освобожден из-под стражи. По словам Жирновой, у пострадавших и их представителя есть возможность обратиться с кассационной жалобой в течение следующих шести месяцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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