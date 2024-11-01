Суд отменил приговор ветерану СВО Шевченко, вступившемуся за прохожего

Западный окружной военный суд отменил обвинительный приговор ветерану боевых действий Сергею Шевченко, заступившемуся за прохожего, которого избивали трое человек. Об этом рассказала пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.
«Судебная коллегия 2-го Западного окружного военного суда приговор 235-го гарнизонного суда от 9 августа отменила и прекратила делопроизводство. На основании ч. 1 ст. 24 УПК за отсутствием в его действиях состава преступления за Шевченко признано право на реабилитацию», — передает ТАСС слова Жирновой.
Суд принял решение об отмене меры пресечения в отношении Шевченко. Он будет освобожден из-под стражи. По словам Жирновой, у пострадавших и их представителя есть возможность обратиться с кассационной жалобой в течение следующих шести месяцев.
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