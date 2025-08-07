Россия созвала Совбез ООН по делу Гуцул

Совет Безопасности ООН по предложению России 7 августа проведет закрытое заседание по ситуации вокруг главы Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом сообщили в постоянном представительстве РФ при ООН.
«Совбез ООН по инициативе России в закрытом формате рассмотрит в четверг ситуацию вокруг Гуцул», — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на российскую дипмиссию.
Ранее официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Тамин Аль-Китан подчеркнул, что в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул должны быть гарантированы права на справедливое судебное разбирательство и возможность обжалования приговора. Политик отметил, что необходимо обеспечить уважение ее права на апелляцию, а также соблюдение всех гарантий справедливого суда и надлежащей правовой процедуры, пишет RT.
