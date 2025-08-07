Российскую модель-звезду мема про «Бентли» ограбили в Лондоне

Лондонскую квартиру российской модели Аллы Брулетовой ограбили
Брулетову ограбили в Лондоне
Брулетову ограбили в Лондоне

Российская модель Алла Брулетова, известная по вирусному ролику с автомобилем «Бентли» (Bentley), стала жертвой ограбления в Лондоне. Как сообщила девушка в соцсетях, неизвестный проник в ее квартиру через окно, когда она находилась дома.

«Алла Брулетова рассказала, что в ее лондонскую квартиру неизвестный забрался через окно и разбросал вещи. Внутри — все перевернуто», — пишет telegram-канал Shot.

Модель прославилась благодаря мему про «Бентли»
Модель прославилась благодаря мему про «Бентли»
Фото:

Прохожие заметили подозреваемого и немедленно сообщили о происшествии в полицию. Правоохранительные органы быстро отреагировали на вызов и смогли задержать нарушителя.

Алла Брулетова приобрела популярность в интернете после публикации видео, где она демонстрировала свою машину Bentley. Ролик стал поводом для многочисленных пародий и мемов, которые распространились среди пользователей соцсетей.

