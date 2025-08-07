Режиссер Коппола выписан из больницы после операции на сердце

Коппола перенес операцию на сердце
Коппола перенес операцию на сердце

Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола был выписан из римской больницы «Тор Вергата». Об этом рассказал источник в больнице.

«Его выписали после операции, он чувствует себя хорошо», — передает слова источника РИА Новости. Как отмечают итальянские СМИ, изначально Коппола прибыл в Рим для планового лечения аритмии, однако перед процедурой был экстренно госпитализирован с фибрилляцией предсердий. По предварительной информации, нарушение сердечного ритма могло быть вызвано переутомлением после длительного перелета.

Ранее сам режиссер заверил поклонников, что его здоровью ничего не угрожает, назвав проведенную операцию плановой медицинской процедурой. Коппола известен как создатель культовой киносаги «Крестный отец» и других знаковых картин мирового кинематографа.

