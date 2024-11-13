Украина угрожает разработать ядерную бомбу, если избранный президент США Дональд Трамп прекратит военную помощь. Об этом пишет издание The Times со ссылкой на информационный документ, подготовленном для Мин обороны Украины.
«Украина может создать элементарную ядерную бомбу в течение нескольких месяцев, если Дональд Трамп откажется от военной помощи США», — говорится в материале The Times. Там добавили, что для производства оружия украинские специалисты могут воспользоваться технологиями, подобными бомбе «Толстяк», сброшенной на Нагасаки в 1945 году. По мнению специалистов, создание простого атомного устройства не представляет значительной сложности в наши дни.
Украинские власти официально опровергли информацию из немецкого издания Bild о планах Украины создания запасов ядерного оружия. Представитель офиса Дмитрий Литвин назвал эти заявления абсурдными, отметив, что их можно спутать с пропагандой России. Издание Bild ссылалось на анонимного источника, утверждающего, что Киев имеет ресурсы и знания для разработки ядерного оружия в короткие сроки, передает «Ридус».
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