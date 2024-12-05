Макрон принял прошение премьера Франции об отставке правительства

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Европейские политики. stock, Эмманюэль Макрон, stock
Эммануэль Макрон принял отставку своего правительства Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон принял прошение премьер-министра страны Мишеля Барнье об отставке правительства. Это произошло после того, как французский парламент вызвал вотум недоверия в сторону текущих властей. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

«Макрон принял прошение премьера Франции об отставке правительства после вотума недоверия от парламента страны», — сообщили в резиденции президента Французской республики в Париже. Сообщение передает AFP.

Этой ночью лидер фракции «Непокорившаяся Франция» Матильда Пано также призвала к отставке президента Франции Макрона. Это произошло после того, как парламент вызвал вотум недоверия к работе правительства. Подобный случай в стране был зафиксирован впервые за 60 лет.

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Президент Франции Эммануэль Макрон принял прошение премьер-министра страны Мишеля Барнье об отставке правительства. Это произошло после того, как французский парламент вызвал вотум недоверия в сторону текущих властей. Об этом сообщили в Елисейском дворце. «Макрон принял прошение премьера Франции об отставке правительства после вотума недоверия от парламента страны», — сообщили в резиденции президента Французской республики в Париже. Сообщение передает AFP. Этой ночью лидер фракции «Непокорившаяся Франция» Матильда Пано также призвала к отставке президента Франции Макрона. Это произошло после того, как парламент вызвал вотум недоверия к работе правительства. Подобный случай в стране был зафиксирован впервые за 60 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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