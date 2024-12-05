Макрон принял прошение премьера Франции об отставке правительства

05 декабря 2024 в 19:20 Размер текста - 17 +

Эммануэль Макрон принял отставку своего правительства Фото: Официальный сайт Европарламента Президент Франции Эммануэль Макрон принял прошение премьер-министра страны Мишеля Барнье об отставке правительства. Это произошло после того, как французский парламент вызвал вотум недоверия в сторону текущих властей. Об этом сообщили в Елисейском дворце. «Макрон принял прошение премьера Франции об отставке правительства после вотума недоверия от парламента страны», — сообщили в резиденции президента Французской республики в Париже. Сообщение передает AFP. Этой ночью лидер фракции «Непокорившаяся Франция» Матильда Пано также призвала к отставке президента Франции Макрона. Это произошло после того, как парламент вызвал вотум недоверия к работе правительства. Подобный случай в стране был зафиксирован впервые за 60 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Франции Эммануэль Макрон принял прошение премьер-министра страны Мишеля Барнье об отставке правительства. Это произошло после того, как французский парламент вызвал вотум недоверия в сторону текущих властей. Об этом сообщили в Елисейском дворце. «Макрон принял прошение премьера Франции об отставке правительства после вотума недоверия от парламента страны», — сообщили в резиденции президента Французской республики в Париже. Сообщение передает AFP. Этой ночью лидер фракции «Непокорившаяся Франция» Матильда Пано также призвала к отставке президента Франции Макрона. Это произошло после того, как парламент вызвал вотум недоверия к работе правительства. Подобный случай в стране был зафиксирован впервые за 60 лет.