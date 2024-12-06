Греф набросился на Набиуллину за политику Центробанка

Глава Сбербанка Герман Греф выразил критику в адрес политики Центробанка России, председателем которого является Эльвира Набиуллина. Особенно он раскритиковал часть регулирования платежных решений, которые, по его мнению, создают неконкурентные условия для банков в отличие от игроков e-commerce. Греф заявил, что подходы ЦБ в этой сфере способствуют монополизации рынка со стороны таких платформ.
«Угроза на этом рынке — это регулятор. Против лома нет приема. Наш регулятор, на мой взгляд, перебирает совсем сейчас с игрой в бизнес», — подчеркнул Герман Греф на Дне инвестора Сбербанка, комментируя вопросы об угрозах от развития финтех-проектов крупными игроками сектора e-commerce. Трансляция мероприятия шла на Rutube-канале ТАСС. Глава Сбербанка также выразил беспокойство по поводу использования инфраструктуры банков e-commerce игроками без соответствующей компенсации.
Греф указал на необходимость более быстрой и адекватной реакции со стороны регулятора для создания равных условий на рынке. Он считает, что текущая политика ЦБ приводит к тому, что e-commerce платформы используют созданную банковскую инфраструктуру бесплатно, что дает им неконкурентные преимущества.
«Мы же боремся с приближением НАТО к нашим границам. У нас все больше и больше границы регулятора заходят за все красные и зеленые буйки в части бизнеса», — сказал Греф. По его словам, уже указали на монопольное положение QR-кода со стороны «Сбера», но банк отвергаем такое утверждение, поскольку сформировали альянс с банками, чья доля в рынке эквайринга превышает 80%. Греф также напомнил о разработке законопроекта о создании универсального платежного QR-кода. «Это беспрецедентная вещь, и, конечно, это отбивает всякое желание заниматься инновациями», — подчеркнул он.
Глава Сбербанка Германа Грефа не первый, кто критикует Центробанк РФ. Ранее лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов также выразил недовольство действиями ЦБ, обвинив его в угнетении экономической ситуации в стране за счет возможного повышения ключевой ставки до 23%, что мешает выполнению гособоронзаказов и перекредитованию военно-промышленного комплекса.
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