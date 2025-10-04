Над тремя регионами России уничтожили 11 беспилотников

ПВО уничтожила 11 беспилотников над Белгородской, Тульской и Орловской областями
Спецоперация РФ на Украине

Вечером 4 октября российские средства противовоздушной обороны уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа в различных регионах страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, инциденты произошли в период с 17:00 до 20:00 по московскому времени в Белгородской, Тульской и Орловской областях.

«В период с 17.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отмечается в сообщении. Согласно уточненной информации, наибольшее количество беспилотников было сбито над Белгородской областью — там силы ПВО ликвидировали восемь аппаратов. Еще два дрона были уничтожены в небе над Тульской областью и один — над территорией Орловской области.

