Как выбрать живую ель на Новый год

С приближением Нового года актуализируется вопрос приобретения главного символа праздника — новогодней елки. Живая ель должна быть выращена в контейнере или срезана, такие способы посадки помогут сохранить свежесть ее иголок и позволят дереву дольше простоять в праздники. Об этом сообщила руководитель отдела по садовым растениям Imperial Garden Екатерина Борисова.
«В первую очередь при выборе ели надо обратить внимание на метод ее посадки — она должна быть выращена в контейнере или же может быть срезанной. Ель, выращенная в контейнере, потребует чуть больше внимания: после того как ель постоит в доме, ее обязательно нужно пролить водой», — заявила Борисова. Ее слова передает «Подмосковье сегодня».
Эксперт также посоветовала в дальнейшем выставить ель на холодную веранду или во двор для акклиматизации, и весной высадить в открытый грунт. Подобное позволит дереву пережить зимний период и порадовать на следующий год.
Для срезанных елей Борисова отметила важность обильного полива. По ее словам, при использовании специальных подставок нужно добавлять в них не менее четырех литров воды каждый день. Это необходимо для поддержания свежести иголок, особенно при сухом воздухе в отопительный сезон. Срезанные ели, предназначенные для домашнего использования, обычно могут простоять до месяца при правильном уходе.
Кроме того, Екатерина Борисова добавила, что обычно для праздника выбирают ели размером около двух метров. Среди предпочтительных для покупки видов можно выделить пихты Фразера и Нордмана, датские ели, а также новогодние сосны — они обладают ароматной и самой пушистой кроной.
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