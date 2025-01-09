В США подсчитали, сколько миллиардов заплатит Вашингтон в случае поражения Украины

Если Россия одержит победу в украинском конфликте, Соединенным Штатам придется увеличить оборонные расходы на 808 миллиардов долларов к 2029 году. Об этом сообщается в докладе Американского института предпринимательства (American Enterprise Institute, AEI).
«Победа России в конфликте с Украиной не только не позволит сэкономить деньги на американском оружии, поставляемом Украине, но и потребует увеличения расходов Пентагона более чем на 800 миллиардов долларов до 2029 года», — передает агентство Bloomberg данные доклада. Вашингтону потребуется выделить эту сумму для того, чтобы сдерживать и при необходимости отражать неядерное нападение России за пределами Украины. В связи с этим общий объем расходов Пентагона, запланированный до 2029 года, возрастет с 4,4 триллиона долларов до 5,2 триллиона долларов.
По данным доклада, прекращение военной поддержки Украины со стороны США приведет к поражению страны в конфликте, что расширит границу между Россией и НАТО и усилит угрозу Москвы по отношению к европейским странам-членам альянса. Помимо этого, победа России окажет влияние на стратегические позиции США в Азии, что также потребует увеличения оборонных расходов, включая те, которые направлены на данный регион, отмечают исследователи.
Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден утвердил оборонный бюджет на 2025 год. Объем финансирования в нем предусмотрен в размере 895 миллиардов долларов, что на 9 миллиардов больше, чем было выделено в предыдущем году. Кроме того, глава государства запросил у американских разведывательных служб отчет о возможных рисках для национальной безопасности США в случае успеха России в украинском конфликте. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
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