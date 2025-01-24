Российский актер Юрий Борисов 23 января был номинирован на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Анора», став первым актером из России, получившим номинацию в главной кинопремии США. О том, как российские звезды отреагировали на успех Борисова — в материале URA.RU.
Семья Борисова
Борисов рассказал, что узнал о своей номинации на «Оскар», когда находился в машине вместе с семьей. Он добавил, что особенно эмоционально эту новость восприняла его жена Анна, которая в моменте «начала громко кричать и плакать».
"Анна начала громко кричать и плакать, когда объявили мою номинацию. Из-за ее реакции я уже не мог различить остальные номинации – она продолжала кричать на протяжении часа. Моя номинация была объявлена первой, и я ничего более не слышал", — поделился актер.
Павел Воля
Известный российский юморист Павел Воля проявил свой характерный юмор, опубликовав фотографию, на которой он без волос, что сделало его похожим на персонажа Борисова из сериала «Анора». В своих соцсетях комик написал: «Юра, поздравляю! Если не получится прийти на церемонию награждения — звони или пиши, я готов заменить тебя».
Юлия Высоцкая
С номинацией на «Оскар» Борисова поздравила и телеведущая Юлия Высоцкая. В своих соцсетях она опубликовала ролик, на котором запечатлены Борисов с женой и режиссер Андрей Кончаловский.
В подписи к видео она выразила свое восхищение успехом актера: «Ура! Борисов — ты крут! Девчонки — прекрасны! Обожаю».
Юлия Пересильд
Актриса Юлия Пересильд также поздравила Борисова с этим знаменательным событием, назвав его молодцом и первопроходцем. В своих соцсетях она написала: «Юра! Дорогой!
Так горжусь тобой! Держим за тебя кулачки! Никогда прежде «Оскар» не вызывал столько напряжения!».
Ксения Собчак
Российская журналистка Ксения Собчак в своем telegram-канале написала, что Борисов не стремится создавать образ «секси одинокого мачо», который мог бы привлечь внимание молодых поклонниц и классно владеет английским языком. Она также отметила, что своим появлением на публике вместе с женой, актер лишил себя части аудитории.
"Это действительно круто! Юра – ты лучший!" — написала Собчак.
Яна Рудковская
Телеведущая Яна Рудковская также поздравила Борисова с этим значимым событием в его жизни. Она отметила его талант, который невозможно скрыть или «убить».
"Ура! Юра Борисов на фоне отрицания всего российского на Западе номинирован на "Оскар"! Но талант не скрыть и не убить, а наша земля ими богата", — написала Рудковская в соцсетях.
Тина Канделаки
Телеведущая Тина Канделаки отметила, что Юра Борисов шикарен как на экране, так и на страницах журнала. Она поздравила его с номинацией и подчеркнула удивительную скромность, с которой герой первого номера встречает поток славы. Канделаки добавила, что впереди еще много всего, и пожелала Юре держаться, ведь главные премьеры еще впереди.
Реакция российских режиссеров
Реакция российских режиссеров на номинацию Юры Борисова на «Оскар» была разной. Сарик Андреасян ограничился репостом новости, а Карен Шахназаров охарактеризовал Борисова как американского актера, отметив, что он номинирован за роль в американском фильме и пожелал ему удачи. Владимир Хотиненко назвал номинацию заслуженной и оценил шансы Борисова на победу в «50 на 50», подчеркнув, что хорошо, что он не сыграл «плохого русского».
Реакция других звезд
Остальные звезды российского кинематографа положительно отреагировали на номинацию Борисова. Актриса Светлана Иванова написала» Господь всемогущий! Юра», добавив фото с номинацией. Актер Евгений Евдокимов отметил: «Кричу! Сегодня уже ничего лучше не будет». Блогер Юля Коваль заявила, что видеть такие новости очень приятно.
Реакция официальных лиц
Реакция российских официальных лиц на номинацию была сдержанной. Бывший министр культуры Михаил Швыдкой выразил недоверие к победе актере, заявив: «Номинировали и номинировали. Он его не получит, не более того». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что не считает номинацию Борисова признаком окончания «отмены» российской культуры на Западе.
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