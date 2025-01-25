Экс-глава МИД Австрии увидела сигнал в рукопожатии Путина и Трампа

Экс-глава МИД Австрии и руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что рукопожатие американского лидера Дональда Трампа и российского главы Владимира Путина в ходе потенциальной личной встречи станет сигналом для всех о том, что дипломатическая работа была проведена успешно. Об этом она рассказала российским журналистам.
«Всегда лучше начинать с большой технической работы, и поскольку дипломатический персонал был сокращен с обеих сторон за последние четыре-пять лет, я думаю, что это был бы жест доверия — увеличить дипломатический персонал, возобновить определенные технические контакты в области культуры и спорта. Но начать нужно с этого, рукопожатие между президентами — последнее», — сказала Кнайсль журналистам РИА Новости.
Она пояснила, что если бы лидеры стран начали бы свое общение сразу с рукопожатия, это было бы странно — так делать нельзя. По словам Кнайсль, важно именно постепенного наращивать дипломатические усилия и создавать условия для эффективного диалога между лидерами двух стран, а уже потом пожимать друг другу руки.
Дональд Трамп во время разговора с журналистами в Белом доме подчеркнул, что разговор между ним и Путиным произойдет скоро. Причем он преподнес информацию так, будто именно российский лидер изъявил желание поговорить.
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