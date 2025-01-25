25 января 2025

Экс-глава МИД Австрии увидела сигнал в рукопожатии Путина и Трампа

Кнайсль: встреча Путина и Трампа потребует большой дипломатической работы
© Служба новостей «URA.RU»
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Карин Кнайсль заявила, что Трамп и Путин должны пожать друг другу руки для укрепления дипломатических отношений
Карин Кнайсль заявила, что Трамп и Путин должны пожать друг другу руки для укрепления дипломатических отношений Фото:

Экс-глава МИД Австрии и руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что рукопожатие американского лидера Дональда Трампа и российского главы Владимира Путина в ходе потенциальной личной встречи станет сигналом для всех о том, что дипломатическая работа была проведена успешно. Об этом она рассказала российским журналистам. 

«Всегда лучше начинать с большой технической работы, и поскольку дипломатический персонал был сокращен с обеих сторон за последние четыре-пять лет, я думаю, что это был бы жест доверия — увеличить дипломатический персонал, возобновить определенные технические контакты в области культуры и спорта. Но начать нужно с этого, рукопожатие между президентами — последнее», — сказала Кнайсль журналистам РИА Новости.

Она пояснила, что если бы лидеры стран начали бы свое общение сразу с рукопожатия, это было бы странно — так делать нельзя. По словам Кнайсль, важно именно постепенного наращивать дипломатические усилия и создавать условия для эффективного диалога между лидерами двух стран, а уже потом пожимать друг другу руки.

Дональд Трамп во время разговора с журналистами в Белом доме подчеркнул, что разговор между ним и Путиным произойдет скоро. Причем он преподнес информацию так, будто именно российский лидер изъявил желание поговорить. 

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Экс-глава МИД Австрии и руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что рукопожатие американского лидера Дональда Трампа и российского главы Владимира Путина в ходе потенциальной личной встречи станет сигналом для всех о том, что дипломатическая работа была проведена успешно. Об этом она рассказала российским журналистам.  «Всегда лучше начинать с большой технической работы, и поскольку дипломатический персонал был сокращен с обеих сторон за последние четыре-пять лет, я думаю, что это был бы жест доверия — увеличить дипломатический персонал, возобновить определенные технические контакты в области культуры и спорта. Но начать нужно с этого, рукопожатие между президентами — последнее», — сказала Кнайсль журналистам РИА Новости. Она пояснила, что если бы лидеры стран начали бы свое общение сразу с рукопожатия, это было бы странно — так делать нельзя. По словам Кнайсль, важно именно постепенного наращивать дипломатические усилия и создавать условия для эффективного диалога между лидерами двух стран, а уже потом пожимать друг другу руки. Дональд Трамп во время разговора с журналистами в Белом доме подчеркнул, что разговор между ним и Путиным произойдет скоро. Причем он преподнес информацию так, будто именно российский лидер изъявил желание поговорить. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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