03 февраля 2025

Как сохранить и улучшить память: советы невролога

Невролог Панков: для улучшения памяти следует отвлекаться и менять деятельность
© Служба новостей «URA.RU»
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Чтобы избежать перегрузки кратковременной памяти, следует перестать смотреть короткие видеоролики
Чтобы избежать перегрузки кратковременной памяти, следует перестать смотреть короткие видеоролики Фото:

Для сохранения и улучшения памяти необходимо отвлекаться и менять деятельность, чаще выступать публично и отказаться от просмотра коротких видеороликов. Об этом сообщил невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Максим Панков.

«Чтобы сохранить ясный ум, надо оградить себя от ненужной информации. К ней относится все, что можно считать информационным фастфудом, например, короткие видеоролики в соцсетях», — заявил Максим Панков в беседе с Lenta.ru. По его словам, данная мера позволит избежать перегрузки кратковременной памяти.

Другими мерами для сохранения и улучшения памяти являются отвлечение и смена деятельности при ощущении «перегрузки» памяти, отметил невролог. В частности, после 15 минут лекции можно сделать перерыв на разминку. Также для упомянутых целей нужно изучать что-то новое и чаще публично выступать. А для лучшего запоминания информации следует разбивать информацию на части, подчеркнул Панков.

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Для сохранения и улучшения памяти необходимо отвлекаться и менять деятельность, чаще выступать публично и отказаться от просмотра коротких видеороликов. Об этом сообщил невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Максим Панков. «Чтобы сохранить ясный ум, надо оградить себя от ненужной информации. К ней относится все, что можно считать информационным фастфудом, например, короткие видеоролики в соцсетях», — заявил Максим Панков в беседе с Lenta.ru. По его словам, данная мера позволит избежать перегрузки кратковременной памяти. Другими мерами для сохранения и улучшения памяти являются отвлечение и смена деятельности при ощущении «перегрузки» памяти, отметил невролог. В частности, после 15 минут лекции можно сделать перерыв на разминку. Также для упомянутых целей нужно изучать что-то новое и чаще публично выступать. А для лучшего запоминания информации следует разбивать информацию на части, подчеркнул Панков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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