Как сохранить и улучшить память: советы невролога

Для сохранения и улучшения памяти необходимо отвлекаться и менять деятельность, чаще выступать публично и отказаться от просмотра коротких видеороликов. Об этом сообщил невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Максим Панков.
«Чтобы сохранить ясный ум, надо оградить себя от ненужной информации. К ней относится все, что можно считать информационным фастфудом, например, короткие видеоролики в соцсетях», — заявил Максим Панков в беседе с Lenta.ru. По его словам, данная мера позволит избежать перегрузки кратковременной памяти.
Другими мерами для сохранения и улучшения памяти являются отвлечение и смена деятельности при ощущении «перегрузки» памяти, отметил невролог. В частности, после 15 минут лекции можно сделать перерыв на разминку. Также для упомянутых целей нужно изучать что-то новое и чаще публично выступать. А для лучшего запоминания информации следует разбивать информацию на части, подчеркнул Панков.
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