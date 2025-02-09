Бабушка и внучка погибли при пожаре в санатории в Мытищах: причина трагедии, почему не спасли

Три человека погибли в санатории МВД «Березовая роща» в Мытищах
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Открытый огонь в санатории МВД в Мытищах ликвидирован
Открытый огонь в санатории МВД в Мытищах ликвидирован Фото:

В пансионате МВД «Березовая роща» в Мытищах возник пожар. Загорелось помещение в корпусе, где несколько квартир отданы сотрудникам правоохранительных органов под общежитие. В результате возгорания погибло три человека. Что известно о происшествии — в материале URA.RU.

Что произошло

В подмосковном пансионате МВД «Березовая роща» в деревне Афанасово вспыхнул пожар. Загорелся трехкомнатный номер на пятом этаже здания. По данным Regions.ru, помещение принадлежало сотрудникам учреждения. Уточняется, что несколько квартир в корпусе были отданы сотрудникам правоохранительных органов под общежитие.

Очевидцы сообщили, что слышали перед пожаром громкие хлопки. По данным телеканала НТВ, причиной пожара стало короткое замыкание в одной из комнат. Открытый огонь уже ликвидирован. 

Погибшие

Количество погибших в СМИ разнится. Прокуратура области сообщила, что погибли два человека: бабушка и внучка, мать девочки не пострадала.

Глава семьи во время пожара пытался вытащить родных из огня. Мужчина получил ожоги различной степени тяжести. Он уже доставлен в больницу с 25% ожогов лица и рук.

Что известно о пансионате

Основан пансионат был в 1978 году. Он находится в Мытищинском районе Московской области. Территория пансионата занимает 19 гектаров. Для размещения гостей «Березовая роща» располагает 346 местами. В 2009 году началась реконструкция здания администрации, которая продолжается до сих пор.

Комплекс пансионата включает в себя два основных здания. Жилой корпус, состоящий из восьми этажей, оснащен тремя пассажирскими и одним грузопассажирским лифтом. Второе здание — административное, трехэтажное, включает в себя клуб, пищеблок, танцевальный и конференц-залы. Между жилым и административным зданиями обустроен теплый переход. Кроме того, на территории пансионата расположен трехэтажный водно-оздоровительный комплекс, который также соединен с жилым корпусом переходом.

На территории комплекса обустроены различные спортивные и развлекательные объекты. В числе доступных удобств — открытые площадки для игры в волейбол, баскетбол и теннис. Для детей предусмотрены игровая площадка и спортивно-игровой комплекс. Любителям активного отдыха на природе доступны зоны для барбекю, расположенные в лесной зоне. Также имеется танцевальная площадка, оснащенная крышей, электричеством и сценой для выступлений. Дополнительно на территории находится футбольное поле с искусственным покрытием.

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В пансионате МВД «Березовая роща» в Мытищах возник пожар. Загорелось помещение в корпусе, где несколько квартир отданы сотрудникам правоохранительных органов под общежитие. В результате возгорания погибло три человека. Что известно о происшествии — в материале URA.RU. Что произошло В подмосковном пансионате МВД «Березовая роща» в деревне Афанасово вспыхнул пожар. Загорелся трехкомнатный номер на пятом этаже здания. По данным Regions.ru, помещение принадлежало сотрудникам учреждения. Уточняется, что несколько квартир в корпусе были отданы сотрудникам правоохранительных органов под общежитие. Очевидцы сообщили, что слышали перед пожаром громкие хлопки. По данным телеканала НТВ, причиной пожара стало короткое замыкание в одной из комнат. Открытый огонь уже ликвидирован.  Погибшие Количество погибших в СМИ разнится. Прокуратура области сообщила, что погибли два человека: бабушка и внучка, мать девочки не пострадала. Глава семьи во время пожара пытался вытащить родных из огня. Мужчина получил ожоги различной степени тяжести. Он уже доставлен в больницу с 25% ожогов лица и рук. Что известно о пансионате Основан пансионат был в 1978 году. Он находится в Мытищинском районе Московской области. Территория пансионата занимает 19 гектаров. Для размещения гостей «Березовая роща» располагает 346 местами. В 2009 году началась реконструкция здания администрации, которая продолжается до сих пор. Комплекс пансионата включает в себя два основных здания. Жилой корпус, состоящий из восьми этажей, оснащен тремя пассажирскими и одним грузопассажирским лифтом. Второе здание — административное, трехэтажное, включает в себя клуб, пищеблок, танцевальный и конференц-залы. Между жилым и административным зданиями обустроен теплый переход. Кроме того, на территории пансионата расположен трехэтажный водно-оздоровительный комплекс, который также соединен с жилым корпусом переходом. На территории комплекса обустроены различные спортивные и развлекательные объекты. В числе доступных удобств — открытые площадки для игры в волейбол, баскетбол и теннис. Для детей предусмотрены игровая площадка и спортивно-игровой комплекс. Любителям активного отдыха на природе доступны зоны для барбекю, расположенные в лесной зоне. Также имеется танцевальная площадка, оснащенная крышей, электричеством и сценой для выступлений. Дополнительно на территории находится футбольное поле с искусственным покрытием.
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