Нарышкин предсказал Украине крах государственности

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По словам Нарышкина, Украина после распада СССР начала заигрывать с неонацизмом
По словам Нарышкина, Украина после распада СССР начала заигрывать с неонацизмом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украину ждет неизбежный крах государственности. Об этом сообщил председатель Российского исторического общества и директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Страна [Украина] была доведена до катастрофы, впереди неизбежно маячит крах государственности», — сказал Нарышкин в ходе круглого стола. Его слова передает ТАСС. 

Он подчеркнул, что пришедшие после распада СССР киевские власти сосредоточились на персональном обогащении за счет граждан и заигрывании с неонацизмом. Затем они признали своими хозяевами европейцев и взялись играть роль тарана против РФ, добавил Нарышкин. 

Во время недавнего телефонного разговора главы РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа стороны договорились устранить первопричины конфликта на Украине. Сам факт диалога уже высоко оценили в НАТО

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Украину ждет неизбежный крах государственности. Об этом сообщил председатель Российского исторического общества и директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. «Страна [Украина] была доведена до катастрофы, впереди неизбежно маячит крах государственности», — сказал Нарышкин в ходе круглого стола. Его слова передает ТАСС.  Он подчеркнул, что пришедшие после распада СССР киевские власти сосредоточились на персональном обогащении за счет граждан и заигрывании с неонацизмом. Затем они признали своими хозяевами европейцев и взялись играть роль тарана против РФ, добавил Нарышкин.  Во время недавнего телефонного разговора главы РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа стороны договорились устранить первопричины конфликта на Украине. Сам факт диалога уже высоко оценили в НАТО. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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