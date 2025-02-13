Украину ждет неизбежный крах государственности. Об этом сообщил председатель Российского исторического общества и директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
«Страна [Украина] была доведена до катастрофы, впереди неизбежно маячит крах государственности», — сказал Нарышкин в ходе круглого стола. Его слова передает ТАСС.
Он подчеркнул, что пришедшие после распада СССР киевские власти сосредоточились на персональном обогащении за счет граждан и заигрывании с неонацизмом. Затем они признали своими хозяевами европейцев и взялись играть роль тарана против РФ, добавил Нарышкин.
Во время недавнего телефонного разговора главы РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа стороны договорились устранить первопричины конфликта на Украине. Сам факт диалога уже высоко оценили в НАТО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.