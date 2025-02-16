Минфин раскрыл, сколько миллиардов потратила Россия на помощь другим странам

Силуанов: РФ реструктурировала обязательства 22 стран на 30 млрд долларов
© Служба новостей «URA.RU»
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Силуанов заявил, что Россия реструктурировала обязательства 22 стран за 25 лет
Силуанов заявил, что Россия реструктурировала обязательства 22 стран за 25 лет Фото:

За последние 25 лет Россия помогла 22 странам реструктурировать их долговые обязательства на общую сумму почти 30 миллиардов долларов. Об этом сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов на конференции высокого уровня для государств с формирующимися рынками.

«Россия всегда участвовала в этом процессе (реструктуризации — прим. URA.RU) и за последние 25 лет реструктурировала обязательства 22 стран на сумму почти 30 миллиардов долларов», — сказал Силуанов на мероприятии в Саудовской Аравии. Его слова передает РИА Новости.

Тема конференции, где выступал министр, была посвящена проблемам высокого уровня долга и ограниченного фискального пространства. Рассматривались вопросы фискальной консолидации и многосторонние решения по реструктуризации долга.

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За последние 25 лет Россия помогла 22 странам реструктурировать их долговые обязательства на общую сумму почти 30 миллиардов долларов. Об этом сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов на конференции высокого уровня для государств с формирующимися рынками. «Россия всегда участвовала в этом процессе (реструктуризации — прим. URA.RU) и за последние 25 лет реструктурировала обязательства 22 стран на сумму почти 30 миллиардов долларов», — сказал Силуанов на мероприятии в Саудовской Аравии. Его слова передает РИА Новости. Тема конференции, где выступал министр, была посвящена проблемам высокого уровня долга и ограниченного фискального пространства. Рассматривались вопросы фискальной консолидации и многосторонние решения по реструктуризации долга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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