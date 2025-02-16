Росавиация официально прокомментировала экстренную посадку самолета в Польше

Самолет, простоявший 10 часов в аэропорту Польши, вылетел из ее аэропорта в Калининград, куда изначально направлялся. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Самолет Airbus A321 египетского перевозчика AlMasria Universal Airlines в 11:55 МСК вылетел из аэропорта Познань (Польша) и взял курс на Калининград (аэропорт Храброво)», — написал Артем Кореняко в своем telegram-канале. По его словам, изначально экстренная посадка была связана с плохими погодными условиями в Калининграде.
Ранее стало известно, что рейс UJ681 авиакомпании AlMasria, летевший из Шарм-эль-Шейха (Египет) в Калининград, вынужденно приземлился в Польше из-за снегопада в пункте назначения. На борту находится 236 пассажиров, среди которых есть беременные женщины и дети, при этом людям не разрешают выйти на воздух или в туалет, а также не предоставляют ни еды, ни воды.
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