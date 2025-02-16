Росавиация официально прокомментировала экстренную посадку самолета в Польше

Росавиация: самолет с россиянами вылетел из Польши после 10-часовой задержки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самолет, направлявшийся в Калининград, экстренно сел в Польше из-за неблагоприятных метеоусловий
Самолет, направлявшийся в Калининград, экстренно сел в Польше из-за неблагоприятных метеоусловий Фото:

Самолет, простоявший 10 часов в аэропорту Польши, вылетел из ее аэропорта в Калининград, куда изначально направлялся. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Самолет Airbus A321 египетского перевозчика AlMasria Universal Airlines в 11:55 МСК вылетел из аэропорта Познань (Польша) и взял курс на Калининград (аэропорт Храброво)», — написал Артем Кореняко в своем telegram-канале. По его словам, изначально экстренная посадка была связана с плохими погодными условиями в Калининграде.

Ранее стало известно, что рейс UJ681 авиакомпании AlMasria, летевший из Шарм-эль-Шейха (Египет) в Калининград, вынужденно приземлился в Польше из-за снегопада в пункте назначения. На борту находится 236 пассажиров, среди которых есть беременные женщины и дети, при этом людям не разрешают выйти на воздух или в туалет, а также не предоставляют ни еды, ни воды. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самолет, простоявший 10 часов в аэропорту Польши, вылетел из ее аэропорта в Калининград, куда изначально направлялся. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. «Самолет Airbus A321 египетского перевозчика AlMasria Universal Airlines в 11:55 МСК вылетел из аэропорта Познань (Польша) и взял курс на Калининград (аэропорт Храброво)», — написал Артем Кореняко в своем telegram-канале. По его словам, изначально экстренная посадка была связана с плохими погодными условиями в Калининграде. Ранее стало известно, что рейс UJ681 авиакомпании AlMasria, летевший из Шарм-эль-Шейха (Египет) в Калининград, вынужденно приземлился в Польше из-за снегопада в пункте назначения. На борту находится 236 пассажиров, среди которых есть беременные женщины и дети, при этом людям не разрешают выйти на воздух или в туалет, а также не предоставляют ни еды, ни воды. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...