Значительная часть избирателей Абхазии не верит, что смена власти в результате предстоящих выборов приведет к изменениям в стране. Как удалось узнать URA.RU, многие граждане считают, что нынешние кандидаты в президенты страны не смогут значительно улучшить ситуацию.
Опрошенные URA.RU молодые избирательницы поделились: «Мы не считаем, что в стране что-либо изменится с приходом нынешних политиков к власти». Подобная позиция в Абхазии довольна распространенная.
Избиратели осознают, что для решения серьезных проблем, таких как стабилизация энергетической отрасли, необходимы профессиональные кадры и значительные финансовые ресурсы. «Мы понимаем, что для этого нужны профессиональные кадры. Придя к власти, просто так электростанцию не построишь. Это требует серьезных компетенций и квалификации, а еще — больших финансовых ресурсов», — объяснила одна из жительниц Сухума.
В то же время некоторые избиратели видят потенциал в новых лицах, таких как Бадра Гунба, которого связывают с возможной стабильностью и предсказуемостью. Отдельные голоса выражают надежду на изменения. «Ардзинба был министром экономики, но результатов я не вижу. Гунба — новый человек, пусть теперь он поправит, может, что-то изменится к лучшему», — высказался один из местных жителей.
В Абхазии 15 февраля состоялся первый тур президентских выборов. По итогам голосования, политический деятель Бадра Гунба набрал 46,38% голосов, в то время как его соперник, лидер Абхазского народного движения Адгур Ардзинба, получил 36,92% голосов.
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