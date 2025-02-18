URA.RU выяснило, что думают граждане Абхазии перед выборами

Граждане Абхазии не верят в изменения после выборов
© Служба новостей «URA.RU»
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Граждане Абхазии не верят, что смена правительства принесет серьезные изменения в жизнь страны
Граждане Абхазии не верят, что смена правительства принесет серьезные изменения в жизнь страны Фото:

Значительная часть избирателей Абхазии не верит, что смена власти в результате предстоящих выборов приведет к изменениям в стране. Как удалось узнать URA.RU, многие граждане считают, что нынешние кандидаты в президенты страны не смогут значительно улучшить ситуацию.

Опрошенные URA.RU молодые избирательницы поделились: «Мы не считаем, что в стране что-либо изменится с приходом нынешних политиков к власти». Подобная позиция в Абхазии довольна распространенная.

Избиратели осознают, что для решения серьезных проблем, таких как стабилизация энергетической отрасли, необходимы профессиональные кадры и значительные финансовые ресурсы. «Мы понимаем, что для этого нужны профессиональные кадры. Придя к власти, просто так электростанцию не построишь. Это требует серьезных компетенций и квалификации, а еще — больших финансовых ресурсов», — объяснила одна из жительниц Сухума.

В то же время некоторые избиратели видят потенциал в новых лицах, таких как Бадра Гунба, которого связывают с возможной стабильностью и предсказуемостью. Отдельные голоса выражают надежду на изменения. «Ардзинба был министром экономики, но результатов я не вижу. Гунба — новый человек, пусть теперь он поправит, может, что-то изменится к лучшему», — высказался один из местных жителей.

В Абхазии 15 февраля состоялся первый тур президентских выборов. По итогам голосования, политический деятель Бадра Гунба набрал 46,38% голосов, в то время как его соперник, лидер Абхазского народного движения Адгур Ардзинба, получил 36,92% голосов.

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Значительная часть избирателей Абхазии не верит, что смена власти в результате предстоящих выборов приведет к изменениям в стране. Как удалось узнать URA.RU, многие граждане считают, что нынешние кандидаты в президенты страны не смогут значительно улучшить ситуацию. Опрошенные URA.RU молодые избирательницы поделились: «Мы не считаем, что в стране что-либо изменится с приходом нынешних политиков к власти». Подобная позиция в Абхазии довольна распространенная. Избиратели осознают, что для решения серьезных проблем, таких как стабилизация энергетической отрасли, необходимы профессиональные кадры и значительные финансовые ресурсы. «Мы понимаем, что для этого нужны профессиональные кадры. Придя к власти, просто так электростанцию не построишь. Это требует серьезных компетенций и квалификации, а еще — больших финансовых ресурсов», — объяснила одна из жительниц Сухума. В то же время некоторые избиратели видят потенциал в новых лицах, таких как Бадра Гунба, которого связывают с возможной стабильностью и предсказуемостью. Отдельные голоса выражают надежду на изменения. «Ардзинба был министром экономики, но результатов я не вижу. Гунба — новый человек, пусть теперь он поправит, может, что-то изменится к лучшему», — высказался один из местных жителей. В Абхазии 15 февраля состоялся первый тур президентских выборов. По итогам голосования, политический деятель Бадра Гунба набрал 46,38% голосов, в то время как его соперник, лидер Абхазского народного движения Адгур Ардзинба, получил 36,92% голосов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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