DM: обломок ракеты Илона Маска рухнул на Польшу

В Польше рядом с домом местного жителя рухнул обломок космической ракеты предпринимателя из США Илона Маска. Об этом сообщает газета Daily Mail.
«Житель Польши Адам Боруцки обнаружил 19 февраля у забора своего дома нечто похожее на топливный резервуар от ракеты. Он обратился в экстренные службы. Полиция установила, что это обломки ракеты Falcon 9, которую построила компания SpaceX, принадлежащая Маску», — передает издание.
По данным полиции, пострадавших в результате инцидента нет. Обстоятельства происшествия выясняет Польское космическое агентство, отмечает газета.
Ранее в районе города Познань в Польше упал неизвестный объект. Он был похож на фрагмент ракеты Falcon 9, передает RT.
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