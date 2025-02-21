21 февраля 2025

DM: обломок ракеты Илона Маска рухнул на Польшу

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Обломок ракеты Маска нашли в Польше
Обломок ракеты Маска нашли в Польше Фото:

В Польше рядом с домом местного жителя рухнул обломок космической ракеты предпринимателя из США Илона Маска. Об этом сообщает газета Daily Mail.

«Житель Польши Адам Боруцки обнаружил 19 февраля у забора своего дома нечто похожее на топливный резервуар от ракеты. Он обратился в экстренные службы. Полиция установила, что это обломки ракеты Falcon 9, которую построила компания SpaceX, принадлежащая Маску», — передает издание.

По данным полиции, пострадавших в результате инцидента нет. Обстоятельства происшествия выясняет Польское космическое агентство, отмечает газета.

Ранее в районе города Познань в Польше упал неизвестный объект. Он был похож на фрагмент ракеты Falcon 9, передает RT.

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В Польше рядом с домом местного жителя рухнул обломок космической ракеты предпринимателя из США Илона Маска. Об этом сообщает газета Daily Mail. «Житель Польши Адам Боруцки обнаружил 19 февраля у забора своего дома нечто похожее на топливный резервуар от ракеты. Он обратился в экстренные службы. Полиция установила, что это обломки ракеты Falcon 9, которую построила компания SpaceX, принадлежащая Маску», — передает издание. По данным полиции, пострадавших в результате инцидента нет. Обстоятельства происшествия выясняет Польское космическое агентство, отмечает газета. Ранее в районе города Познань в Польше упал неизвестный объект. Он был похож на фрагмент ракеты Falcon 9, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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