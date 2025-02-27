Ретейлеры в Петербурге столкнулись с нехваткой поставщиков готовой еды

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Многие крупные ретейлеры наращивают собственные производственные мощности
Многие крупные ретейлеры наращивают собственные производственные мощности Фото:

Рынок готовой еды в Петербурге и других крупных городах России продолжает расти. Эксперты связывают это с изменением образа жизни, ускорением темпа жизни и увеличением численности городского населения. Ретейлеры, однако, сталкиваются с проблемами, связанными с нехваткой качественных поставщиков. Об этом пишет «Деловой Петербург».

«Найти поставщиков и производителей готовой продукции в России тоже не так просто. Особенно это актуально в регионах. Производство достаточно дорогое и высокотехнологичное, так что заниматься им могут далеко не все», — пишет «Деловой Петербург». В ответ на сложности с поставками многие крупные ретейлеры наращивают собственные производственные мощности. Примером может служить сеть «Азбука вкуса», которая развивает собственные фабрики-кухни.

Нехватка проверенных производителей готовой еды вынуждает торговые сети вводить строгие меры контроля качества. Компании вкладывают значительные средства в разработку внутренних стандартов и систем контроля на всех этапах — от выбора поставщиков до доставки конечным потребителям. Это позволяет минимизировать риски, связанные с реализацией некачественной продукции.

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Рынок готовой еды в Петербурге и других крупных городах России продолжает расти. Эксперты связывают это с изменением образа жизни, ускорением темпа жизни и увеличением численности городского населения. Ретейлеры, однако, сталкиваются с проблемами, связанными с нехваткой качественных поставщиков. Об этом пишет «Деловой Петербург». «Найти поставщиков и производителей готовой продукции в России тоже не так просто. Особенно это актуально в регионах. Производство достаточно дорогое и высокотехнологичное, так что заниматься им могут далеко не все», — пишет «Деловой Петербург». В ответ на сложности с поставками многие крупные ретейлеры наращивают собственные производственные мощности. Примером может служить сеть «Азбука вкуса», которая развивает собственные фабрики-кухни. Нехватка проверенных производителей готовой еды вынуждает торговые сети вводить строгие меры контроля качества. Компании вкладывают значительные средства в разработку внутренних стандартов и систем контроля на всех этапах — от выбора поставщиков до доставки конечным потребителям. Это позволяет минимизировать риски, связанные с реализацией некачественной продукции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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