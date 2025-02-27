Вооруженные силы Российской Федерации продолжают расширять свои позиции на правом берегу реки Оскол, приблизившись к Купянску на расстояние около семи километров. Об этом сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«В настоящее время происходит расширение плацдарма на правом берегу Оскола, то есть до Купянска уже буквально считанные километры, это около семи километров», — сказал Ганчев, отвечая на вопрос РИА Новости об обстановке на купянском направлении. По его словам, продвижение российских войск происходит не только на правом, но и на левом берегу Оскола. Российские войска также активно продвигаются со стороны Сватово и Луганской народной республики.
С мая 2024 года было освобождено приблизительно 15 деревень в северной части Харьковской области, сообщил Ганчев. Он подчеркнул, что эти территории продолжают находиться под контролем российских военных. ВС РФ ежедневно отражают атаки западных наемников.
Ранее стало известно, что российские войска успешно продвинулись на Купянско-Харьковском направлении. ВС РФ взяли под контроль большую часть населенного пункта Тополи в Харьковской области. Это стало результатом операций по вытеснению ВСУ на западном берегу реки Оскол.
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