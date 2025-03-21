Мишустин назначил нового Торгового представителя РФ в Великобритании

От должности Торгового представителя РФ в Великобритании и Ирландии освобожден Борис Абрамов, на этом посту его заменил Валерий Максимов. Это следует из распоряжения, подписанного председателем правительства Михаилом Мишустиным.
«Назначить Максимова Валерия Ивановича Торговым представителем Российской Федерации в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии», — говорится в документе на сайте официального опубликования правовых актов. Другим распоряжением от должности освобожден Борис Абрамов по его собственной просьбе.
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