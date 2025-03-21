Мишустин назначил нового Торгового представителя РФ в Великобритании

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Мишустин освободил Абрамова от должности Торгового представителя РФ
Мишустин освободил Абрамова от должности Торгового представителя РФ Фото:

От должности Торгового представителя РФ в Великобритании и Ирландии освобожден Борис Абрамов, на этом посту его заменил Валерий Максимов. Это следует из распоряжения, подписанного председателем правительства Михаилом Мишустиным.

«Назначить Максимова Валерия Ивановича Торговым представителем Российской Федерации в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии», — говорится в документе на сайте официального опубликования правовых актов. Другим распоряжением от должности освобожден Борис Абрамов по его собственной просьбе.

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От должности Торгового представителя РФ в Великобритании и Ирландии освобожден Борис Абрамов, на этом посту его заменил Валерий Максимов. Это следует из распоряжения, подписанного председателем правительства Михаилом Мишустиным. «Назначить Максимова Валерия Ивановича Торговым представителем Российской Федерации в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии», — говорится в документе на сайте официального опубликования правовых актов. Другим распоряжением от должности освобожден Борис Абрамов по его собственной просьбе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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