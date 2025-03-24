Якушев нашел способ наладить стратегическое партнерство с Индией

Сотрудничество между партией «Единая Россия» и индийской «Бхаратия Джаната Парти» углубит стратегическое партнерство между Россией и Индией. Об этом сообщил секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев.
«... сотрудничество Единой России и „Бхаратия джаната парти“ будет способствовать большему взаимопониманию между Россией и Индией», — заявили в пресс-службе партии со ссылкой на слова Якушева. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале ЕР.
Секретарь Генсовета встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Индии в России Винаем Кумаром. В ходе разговора Якушев заявил о значимости межпартийного измерения в рамках стратегического партнерства между РФ и Индией.
«Важно наладить межпартийное сотрудничество... Это будет способствовать сохранению преемственности российско-индийской дружбы и заложит крепкую основу двустороннему взаимодействию на десятилетия вперед», — подчеркнул Якушев.
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