Якушев нашел способ наладить стратегическое партнерство с Индией

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Якушев заявил, что сотрудничество ЕР и «Бхаратия джаната парти» поспособствует взаимопониманию между РФ и Индией
Якушев заявил, что сотрудничество ЕР и «Бхаратия джаната парти» поспособствует взаимопониманию между РФ и Индией Фото:

Сотрудничество между партией «Единая Россия» и индийской «Бхаратия Джаната Парти» углубит стратегическое партнерство между Россией и Индией. Об этом сообщил секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев.

«... сотрудничество Единой России и „Бхаратия джаната парти“ будет способствовать большему взаимопониманию между Россией и Индией», — заявили в пресс-службе партии со ссылкой на слова Якушева. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале ЕР. 

Секретарь Генсовета встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Индии в России Винаем Кумаром. В ходе разговора Якушев заявил о значимости межпартийного измерения в рамках стратегического партнерства между РФ и Индией.

«Важно наладить межпартийное сотрудничество... Это будет способствовать сохранению преемственности российско-индийской дружбы и заложит крепкую основу двустороннему взаимодействию на десятилетия вперед», — подчеркнул Якушев.

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Сотрудничество между партией «Единая Россия» и индийской «Бхаратия Джаната Парти» углубит стратегическое партнерство между Россией и Индией. Об этом сообщил секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев. «... сотрудничество Единой России и „Бхаратия джаната парти“ будет способствовать большему взаимопониманию между Россией и Индией», — заявили в пресс-службе партии со ссылкой на слова Якушева. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале ЕР.  Секретарь Генсовета встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Индии в России Винаем Кумаром. В ходе разговора Якушев заявил о значимости межпартийного измерения в рамках стратегического партнерства между РФ и Индией. «Важно наладить межпартийное сотрудничество... Это будет способствовать сохранению преемственности российско-индийской дружбы и заложит крепкую основу двустороннему взаимодействию на десятилетия вперед», — подчеркнул Якушев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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