26 марта 2025

В России есть риск массового банкротства угольных предприятий

© Служба новостей «URA.RU»
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В предбанкротном состоянии находится 27 российских угольных предприятий
В предбанкротном состоянии находится 27 российских угольных предприятий Фото:

Минэнерго России предупредило о серьезных проблемах в угольной отрасли. Увеличился риск массовых банкротств среди предприятий. Отрасль может потерять до 40 млн тонн добычи в год, а экспорт угля может сократиться на 15%.

«Из-за кризисной ситуации в угольной отрасли в предбанкротном состоянии находится 27 российских угольных предприятий с общим объемом добычи 40 млн тонн в год. Еще у 62 предприятий с общей добычей 126 млн тонн в год, как следует из оценок ведомства, убыток „выше среднеотраслевого“», — пишут «Ведомости».

По прогнозам, в 2024 году общий объем добычи угля в стране составит 438,6 млн тонн, что на 0,2% меньше по сравнению с 2023 годом. При этом угольные предприятия, находящиеся на грани банкротства, обеспечивают около 9% от общего объема добычи. Еще большее количество предприятий находится в зоне риска.

Ранее сообщалось, что российские компании впали в зависимость от поставок из-за рубежа. Так, больше всего в зависимость от импорта впали сферы добычи угля и производства лекарств.

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Минэнерго России предупредило о серьезных проблемах в угольной отрасли. Увеличился риск массовых банкротств среди предприятий. Отрасль может потерять до 40 млн тонн добычи в год, а экспорт угля может сократиться на 15%. «Из-за кризисной ситуации в угольной отрасли в предбанкротном состоянии находится 27 российских угольных предприятий с общим объемом добычи 40 млн тонн в год. Еще у 62 предприятий с общей добычей 126 млн тонн в год, как следует из оценок ведомства, убыток „выше среднеотраслевого“», — пишут «Ведомости». По прогнозам, в 2024 году общий объем добычи угля в стране составит 438,6 млн тонн, что на 0,2% меньше по сравнению с 2023 годом. При этом угольные предприятия, находящиеся на грани банкротства, обеспечивают около 9% от общего объема добычи. Еще большее количество предприятий находится в зоне риска. Ранее сообщалось, что российские компании впали в зависимость от поставок из-за рубежа. Так, больше всего в зависимость от импорта впали сферы добычи угля и производства лекарств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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