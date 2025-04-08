В Петербурге на предприятии руку рабочего затянуло в станок

В Петербурге на производственном предприятии руку рабочего затянуло в станок. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
«40-летнего петербуржца доставили в НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена. Медики обработали мужчине открытый перелом указательного пальца правой руки с повреждением сухожилия», — пишет АН «Оперативное прикрытие». После обработки травмы мужчина смог вернуться домой.
Петербуржец получил травму во время работы на одном из станков. Его правая рука была затянута между валами станка, что привело к открытому перелому. Инцидент произошел около 3:30 утра на Васильевском острове в цехе по производству тары и упаковок.
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