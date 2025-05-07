Президент Сербии смог попасть в Москву

Самолет с Вучичем приземлился в Москве
Президент Сербии Александр Вучич прибыл с визитом в Москву после экстренной посадки в Баку. Отмечается, что политик примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, передает РИА Новости.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.