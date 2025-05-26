Российских моряков эвакуировали с танкера, поврежденного американскими ударами

Все 19 российских моряков были эвакуированы с танкера, который пострадал от ударов США по йеменскому порту Рас-Иса. Об этом рассказали в посольстве РФ в Йеменской Республике.
«Все российские моряки эвакуированы с танкера Seven Pearls, который пострадал от американских ударов в йеменском порту Рас-Иса», — сообщили в посольстве. Информацию об этом передает ТАСС.
Танкер Seven Pearls стоит неподалеку от нефтяного терминала Рас-Иса, который расположен на побережье Красного моря в провинции Эль-Ходейда, контролируемой движением «Ансар Аллах» (хуситы). В апреле это судно было повреждено в ходе ударов, нанесенных США по объектам портовой инфраструктуры.
Соединенные Штаты приступили к нанесению ударов по позициям хуситов 15 марта. В начале мая при посредничестве Омана Вашингтон и йеменские повстанцы договорились о введении режима прекращения огня.
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