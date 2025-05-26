26 мая 2025

ДТП во время праздника: что известно о наезде минивэна на людей в Ливерпуле

Guardian: количество пострадавших в Ливерпуле увеличилось до 30
© Служба новостей «URA.RU»
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Наезд на толпу произошел в центре Ливерпуля на Уотер-стрит
Наезд на толпу произошел в центре Ливерпуля на Уотер-стрит Фото:

В центре Ливерпуля автомобиль наехал на группу пешеходов. Происшествие случилось во время празднования победы местной команды в Английской Премьер-лиге. В результате чего травмы получили 17 человек. Водитель задержан. Подробности случившегося читайте в материале URA.RU.

Что произошло

В центральной части Ливерпуля на улице Уотер-стрит произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль совершил наезд на группу пешеходов. Машину удалось остановить на месте инцидента. Водителя задержали полицейские. Им оказался 53-летний житель Великобритании.

Сколько пострадавших

Одними из первых на место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи Святого Иоанна. По предварительной информации, в ЧП пострадали 17 человек. Некоторые из них находятся в критическом состоянии. Им оказывают медицинскую помощь. Позже стало известно о 27 пострадавших.

Кто расследует

Следствие ведет полиция графства Мерсисайд. К расследованию инцидента подключилось контртеррористическое подразделение полиции, передает газета Guardian. Правоохранителям предстоит выяснить: было ли столкновение совершено преднамеренно и каковы могли быть мотивы водителя. Предварительно полиция исключила террористический мотив, пишет телеканал 360.

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В центре Ливерпуля автомобиль наехал на группу пешеходов. Происшествие случилось во время празднования победы местной команды в Английской Премьер-лиге. В результате чего травмы получили 17 человек. Водитель задержан. Подробности случившегося читайте в материале URA.RU. Что произошло В центральной части Ливерпуля на улице Уотер-стрит произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль совершил наезд на группу пешеходов. Машину удалось остановить на месте инцидента. Водителя задержали полицейские. Им оказался 53-летний житель Великобритании. Сколько пострадавших Одними из первых на место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи Святого Иоанна. По предварительной информации, в ЧП пострадали 17 человек. Некоторые из них находятся в критическом состоянии. Им оказывают медицинскую помощь. Позже стало известно о 27 пострадавших. Кто расследует Следствие ведет полиция графства Мерсисайд. К расследованию инцидента подключилось контртеррористическое подразделение полиции, передает газета Guardian. Правоохранителям предстоит выяснить: было ли столкновение совершено преднамеренно и каковы могли быть мотивы водителя. Предварительно полиция исключила террористический мотив, пишет телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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