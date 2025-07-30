Путин проведет переговоры с президентом Лаоса в Москве

Президент России Владимир Путин 31 июля встретится с главой Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуном Сисулитом, прибывшим в Россию с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
В ходе переговоров лидеры двух стран обсудят перспективы развития торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между Россией и Лаосом. Также запланирован обмен мнениями по ключевым вопросам международной повестки.
По итогам встречи стороны подпишут ряд двусторонних документов. Они должны укрепить сотрудничество между государствами.
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