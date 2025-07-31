Стала известна причина смерти легендарного рестлера Халка Хогана

Page Six: причиной смерти рестлера Халка Хогана стал сердечный приступ
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Халк Хоган умер 24 июля
Халк Хоган умер 24 июля Фото:

Легендарный американский рестлер и актер Халк Хоган умер во Флориде в возрасте 71 года от сердечного приступа. Об этом свидетельствуют центра судмедэкспертизы округа Пинеллас. Смерть наступила в результате острого инфаркта миокарда.

«Page Six может сообщить эксклюзивную информацию о том, что легенда профессионального рестлинга умер от острого инфаркта миокарда, широко известного как сердечный приступ», — пишет Page Six. Издание ссылается на экспертизу.

По данным источников, в последние годы Хоган страдал мерцательной аритмией и боролся с хроническим лимфоцитарным лейкозом — формой рака белых кровяных клеток. Ранее о наличии онкологического заболевания у рестлера не сообщалось. Представитель центра судмедэкспертизы также подтвердил, что поступил официальный запрос на кремацию тела.

Знаменитый актер и культовый рестлер Халк Хоган ушел из жизни на 72-м году в собственном доме в городе Клируотер, штат Флорида, утром 24 июля. После поступления экстренного вызова о внезапной остановке сердца к месту происшествия были незамедлительно направлены несколько бригад скорой помощи и наряды полиции. Медики вынесли Хогана из дома на носилках и транспортировали в автомобиль скорой помощи. Однако спасти мужчину не удалось.

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Легендарный американский рестлер и актер Халк Хоган умер во Флориде в возрасте 71 года от сердечного приступа. Об этом свидетельствуют центра судмедэкспертизы округа Пинеллас. Смерть наступила в результате острого инфаркта миокарда. «Page Six может сообщить эксклюзивную информацию о том, что легенда профессионального рестлинга умер от острого инфаркта миокарда, широко известного как сердечный приступ», — пишет Page Six. Издание ссылается на экспертизу. По данным источников, в последние годы Хоган страдал мерцательной аритмией и боролся с хроническим лимфоцитарным лейкозом — формой рака белых кровяных клеток. Ранее о наличии онкологического заболевания у рестлера не сообщалось. Представитель центра судмедэкспертизы также подтвердил, что поступил официальный запрос на кремацию тела. Знаменитый актер и культовый рестлер Халк Хоган ушел из жизни на 72-м году в собственном доме в городе Клируотер, штат Флорида, утром 24 июля. После поступления экстренного вызова о внезапной остановке сердца к месту происшествия были незамедлительно направлены несколько бригад скорой помощи и наряды полиции. Медики вынесли Хогана из дома на носилках и транспортировали в автомобиль скорой помощи. Однако спасти мужчину не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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