Стала известна причина смерти легендарного рестлера Халка Хогана

Легендарный американский рестлер и актер Халк Хоган умер во Флориде в возрасте 71 года от сердечного приступа. Об этом свидетельствуют центра судмедэкспертизы округа Пинеллас. Смерть наступила в результате острого инфаркта миокарда.
«Page Six может сообщить эксклюзивную информацию о том, что легенда профессионального рестлинга умер от острого инфаркта миокарда, широко известного как сердечный приступ», — пишет Page Six. Издание ссылается на экспертизу.
По данным источников, в последние годы Хоган страдал мерцательной аритмией и боролся с хроническим лимфоцитарным лейкозом — формой рака белых кровяных клеток. Ранее о наличии онкологического заболевания у рестлера не сообщалось. Представитель центра судмедэкспертизы также подтвердил, что поступил официальный запрос на кремацию тела.
Знаменитый актер и культовый рестлер Халк Хоган ушел из жизни на 72-м году в собственном доме в городе Клируотер, штат Флорида, утром 24 июля. После поступления экстренного вызова о внезапной остановке сердца к месту происшествия были незамедлительно направлены несколько бригад скорой помощи и наряды полиции. Медики вынесли Хогана из дома на носилках и транспортировали в автомобиль скорой помощи. Однако спасти мужчину не удалось.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.