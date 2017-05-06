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В жилом доме обрушился лестничный пролет 8. В школьных столовых богатых отсадили от бедных 11:18 06 мая 2017 1 «Для провокаций против России у НАТО много инструментов» Военный эксперт описал основные сценарии, которые могут вызвать Третью мировую войну Айсель Герейханова © Служба новостей «URA.Ru» Через 72 года после Великой Победы снова обсуждают угрозу мировой войны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU 9 мая Россия празднует победу над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. Эта победа фактически предопределила исход Второй мировой войны. Спустя десятилетия в мире говорят о возможности третьей мировой войны: количество локальных конфликтов растет, власти ведущих мировых держав всерьез заявляют о ядерных ударах, а угроза терроризма захватывает все новые и новые страны. В интервью «URA.RU» военный обозреватель, полковник запаса Виктор Баранец рассказывает о том, что сегодня угрожает России. — Виктор Николаевич, мы видим, как накаляется ситуация в Северной Корее, Генштаб России говорит о возможности проигрыша в ядерной войне с США, продолжается война в Сирии. Какие сегодня вы видите главные военные угрозы для России? Военный обозреватель, полковник запаса Виктор Баранец называет НАТО и терроризм главными угрозами для России — Если говорить об угрозах для России — я бы выделил две самых главных. Это, прежде всего, НАТО, которые накапливают свои полчища у наших западных границ, и это, конечно, мировой терроризм. Что касается ситуации на Корейском полуострове, то там, действительно, при определенных условиях, может даже вспыхнуть мировая ядерная война. Но тут мы можем все-таки надеяться на то, что президент США Дональд Трамп скорректирует свою политику в отношении Северной Кореи. Он даже говорил, что почтет за честь встретиться с Ким Чен Ыном. Это обнадеживает. Но вот натовская и террористическая угрозы — они стабильные для нас. И более того, похоже, что натовская уже даже значительно превалирует над сирийской террористической угрозой, где мы бьемся не только за безопасность России от этой заразы, но и за безопасность всего мира. — Чем конкретно сейчас для нас опасно усиление НАТО? — США и НАТО никак не могут простить нам ни нашей украинской политики, ни возвращение Крыма, и они пытаются сделать все для того, чтобы изолировать Россию от мирового сообщества: для этого против нас вводятся политические, военные, экономические и культурные санкции. В результате мы находимся под толстым соусом западных санкций. И Крым, и Украина дали Западу повод для того, чтобы снова стращать человечество потенциальной российской угрозой. Логика следующая: если Россия захапала Крым, то, не ровен час, она захочет захапать Прибалтику, Польшу, и так далее. А это, в свою очередь, дает возможность подпевалам НАТО, которые вошли после крушения Советского Союза в состав этого блока, тоже дружно рыдать в общем хоре: «Русские вот-вот придут, русские собираются нас оккупировать». Все это уже дошло до такой антироссийской паранойи. В Швеции и Норвегии через день начинают замечать российскую подлодку. Другие скандинавские страны, даже если российский самолет находится в международном пространстве, также кричат: «Они вторглись в наше пространство». В общем, мы сегодня живем как плохие соседи. И НАТО сегодня ищет любой повод для того, чтобы разогнать антироссийскую пропаганду, чтобы накалить эти отношения. — Каковы риски, что холодная война №2 может перейти в другой военный формат? Американская сторона может пойти на провокации против российских самолетов на авиабазе Хмеймим в Сирии Фото: Военнослужащий российского контингента в Сирии — Ну, представьте себе такую вещь. Что, если Трампу не удастся договориться с Ким Чен Ыном? Напомню, что американский президент обещал нанести удар по Северной Корее. Северная Корея, в свою очередь, обещала ответить. И не только ответить по американским, японским и южнокорейским кораблям. Они же обещали сравнять с землей и Сеул, столицу Южной Кореи. Вы понимаете, какая катастрофа будет? А если дело дойдет до использования ядерного оружия? И тут Россия, конечно, не будет сидеть и смиренно смотреть, как будут разрывать Северную Корею. Наверное, Россия займет какую-то свою позицию. Это один такой котел возможной войны. Второй опасный котел — это ситуация в Сирии. Мы разорвали меморандум о правилах полета в сирийском небе после того, как американцы совершенно наглым образом не соблюдали его. Мы теперь не можем гарантировать, что теми же «Томагавками» американская военно-морская группировка не ударит по нашим самолетам, которые стоят там в Хмеймиме или на военно-морской базе Тартус. Вы понимаете. И это, опять-таки уже создаст такой предбанник мировой войны. И мы этот фактор тоже должны очень бдительно и внимательно оценивать. Это и есть «горячие» точки, которые могут привести к большой войне между НАТО и Россией. Само накопление военной инфраструктуры НАТО у российской границы — это как ружье в чеховской пьесе. Оно не может не выстрелить. — Какие обстоятельства к этому могут привести? Ведь речь идет о цивилизованных странах. — Кто нам даст гарантии, что какие-то прибалтийские неонацисты не захватят склад с оружием и не рванут на Россию? А это уже вооруженный конфликт. И там уже будет очень серьезная заваруха. Вы знаете, для того, чтобы совершить провокации против России, у НАТО очень много инструментов. Потому что нельзя же забывать, что в мире не только Россия и США обладают ядерным оружием. Есть еще больше 12-ти государств, которые не отсидятся в кустах, если начнутся обмены ядерными ударами. Вы понимаете, мир поделен на союзы, мир поделен на блоки. И я не исключаю, что в перспективе война, возможно, возникнет уже не только между двумя странами, а между целыми блоками. И это же будет предвестием мировой войны. Мировые войны всегда совершали блоки, союзы. Но, слава Богу, кажется, и Вашингтон, и Брюссель все-таки начинают понимать, что такая политика может привести к мировой катастрофе. — А если говорить о террористической угрозе, насколько она сейчас купирована тем, что мы ведем в Сирии спецоперацию? Терроризм не победить без широкой международной коалиции, считает военный эксперт Фото: Flickr — Во-первых, есть внутренняя угроза терроризма в России, на территории нашего государства. Вы видите, как много за последнее время наши спецслужбы арестовали людей, которые не скрывали своего хорошего отношения к идеологии ИГИЛ. Вы видите, что на Кавказе время от времени, но поднимает голову террористическое подполье. И там есть силы, которые очень серьезно намерены разогреть Кавказ. Но надо отдать должное, несмотря на то, что террористические ячейки существуют на территории России, нашим спецслужбам пока удается пресекать и новые террористические акты. Последний теракт у нас был в Санкт-Петербурге, и вы посмотрите, какую отлаженную цепь террористов он вскрыл. Мы видим, что вот этот сорт терроризма пришел к нам из Средней Азии. И здесь у меня есть очень серьезные подозрения, что из этого грязного террористического вольера к нам еще эти змеи не раз приползут. Что касается сирийского терроризма, то несмотря на колоссальные усилия России, группировки НАТО или коалиции, которую возглавляют США, удалось лишь отчасти купировать эту проблему. И самая большая трагедия в том, что американская коалиция ни в коем случае не хочет заключать один антитеррористический союз с Россией, с Сирией, с Ираном. Но мировой терроризм такая штука, что его не победишь ни по российскому, ни по американскому сценарию. Его можно победить, только когда будет один широкий антитеррористический фронт. — А если его не будет, чем это грозит всему миру? — Вы знаете, на Ближнем Востоке войны идут иногда десятилетиями. И тут трудно предсказать, в какую форму все это может вылиться. Это вот как ртуть, когда ее уронишь, то она разлетается на много шариков. Мы можем разрубить основную группировку. Но эта же зараза заползет в сосуды, вены других террористических организаций. Сейчас мы стоим, собственно, перед выбором двух философских вещей. С одной стороны, надо силой оружия подавить этот терроризм. С другой стороны, надо понять, чем мы ответим на идеологию терроризма. Потому что эта зараза расползлась уже от Антарктиды до Арктики и от восточного берега Соединенных Штатов Америки до западного берега Сахалина. Вы понимаете, террористическая идеология сегодня уже становится гораздо страшнее вооруженного терроризма. Нужно выстраивать пропагандистские машины, нужна всемирная антитеррористическая пропаганда. Сейчас, думая о бомбах и ракетах, мы забываем о мозгах. Если мы параллельно не сможем настроить этот процесс, то мы будем бороться в Сирии, бросать бомбы еще несколько десятилетий. {{item.comments_count}} {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}} Комментарии ({{item.comments_count}}) читать все комментарии оставить свой комментарий оставить свой комментарий Загрузка...