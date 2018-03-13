Как нефтяные гиганты помогают северным городам быть лучше столиц

18:18 13 марта 2018 0

«Роснефть» помогла кардинально изменить жизнь в северных городах Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Тюменской области и в Югре дочерние предприятия «Роснефти» нередко являются градообразующими предприятиями. Они берут на себя благоустройство улиц и дорог, строительство мостов, ремонт инженерной и транспортной систем, объектов электро- и теплоснабжения. Мы решили собрать в одном материале наиболее крупные проекты, на которые потратился нефтяной гигант.

Яркий пример благотворительной помощи, которую оказывает «Роснефть» тюменскому северу и Уральскому федеральному округу — главный добычной актив нефтегазовой компании «РН-Юганскнефтегаз». Предприятие ежегодно перечисляет в бюджеты Югры и Тюменской области на социальные проекты дополнительно 50% сверх суммы налогов, рассказали «URA.RU» в пресс-службе «Роснефти». В 2018 году предприятие обеспечит рабочими местами более 100 тысяч человек.

При помощи «Роснефти» в регионе появляются современные спорткомплексы Фото: пресс-служба «Роснефти»

Усилиями «Роснефти» за последние годы значительно изменился Нефтеюганск. Еще несколько лет назад в город можно было попасть только на пароме или по ледовой переправе. Теперь здесь появился мост, наладивший связь между городом и окрестными поселениями. Настоящим украшением Нефтеюганска стал построенный на средства «Роснефти» Центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры». Это самый крупный спорткомплекс в ХМАО с аквапарком, двумя бассейнами, игровым и тренажерным залами и с оздоровительным центром. Его площадь — около 27 тысяч квадратных метров.

Также при участии «Роснефти» в Нефтеюганске были построены четыре новых детских сада, еще один отремонтирован. Например, в 14 микрорайоне для детей возвели двухэтажный детсад с бассейном, шахматным классом, сенсорной комнатой и спортивными залами. Еще один важный объект, построенный при поддержке «Роснефти», — православный храм в честь Всех Святых в Нефтеюганске. Компания выделила на строительство объекта 65 млн рублей.

«Безусловно, помощь компании в вопросах социально-экономической поддержки неоценима, — рассказал глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев. — Без помощи компании, ее финансовых вливаний, этих объектов, столь необходимых для города и его жителей, попросту бы не было. Могу сказать за всех жителей — Нефтеюганск благодарен „Роснефти“ за поддержку».

Для малышей «Роснефть» строит уникальные детские сады Фото: пресс-служба «Роснефти»

В Пыть-Яхе «Роснефть» помогла реконструировать городской дом культуры «Россия». Теперь в отдаленном микрорайоне Пыть-Яха появился спортивный зал для игровых видов спорта, тренажерный зал, а также — концертный зал на 213 мест, оснащенный новейшей световой и звуковой техникой и даже аппаратами для производства мыльных пузырей и дыма. «Это не первый объект, который мы сдаем вместе с нефтяниками, и надеюсь, не последний. Отрадно, что нефтяники видят важность социального направления в своей работе», — сказал глава Пыть-Яха Олег Ковалевский.

В «Нижневартовске» в 2018 году благодаря финансовой помощи «Роснефти» откроется новая школа, построенная по уникальному проекту. Ее введут в два этапа. В новом учебном заведении будут мобильные компьютерный и лингафонные классы, цифровые лаборатории по химии, биологии, а также актовый зал на 400 мест, плавательный бассейн и стрелковый тир. В России школ подобного типа пока что нет, отметили в пресс-службе «Роснефти». Объект полностью закроет потребности в образовательных услугах жителей новых микрорайонов города.

«Компания „Роснефть“ оказывает значимую финансовую поддержку, в том числе в сфере образования. Можно смело утверждать, что без этих финансовых вливаний построить новую школу в такие короткие сроки вряд ли бы удалось. Компания вложила около трети всех требуемых средств», — отметил заместитель главы города по строительству Виктор Ситников.

«Роснефть» реализует вместе с правительством ХМАО десятки проектов Фото: пресс-служба «Роснефти»

Строительство школы — не единственный пример сотрудничества местной власти и нефтяников. Например, за один только 2016 год в Нижневартовске и Нижневартовском районе правительство ХМАО-Югры и ПАО «НК «Роснефть» вместе реализовали порядка 70 проектов в сфере образования, культуры, спорта, молодежной политики.

Так, в городском квартале «Центральный» открылся новый корпус детского сада «Одуванчик», построенный при финансовой поддержке «Роснефти». Еще в Нижневартовске на средства «Роснефти» были оборудованы две гимнастические площадки с множеством спортивных тренажеров. В скором времени при помощи компании в городе появятся 11 новых гимнастических городков, а в Нижневартовском районе — этно-туристический комплекс «От Ваха до Агана».