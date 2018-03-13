{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Поклонская разошлась с духовником. Путин лично контролирует воду в Тагиле. Ройзмана уговорили не переизбираться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,94
Динамика за 2 недели
Евро 70,16
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 марта 2018
Главные новости 
18:18  13 марта 2018 0

Как нефтяные гиганты помогают северным городам быть лучше столиц

Самые масштабные проекты «Роснефти», о которых мечтают все уральцы
Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.RU»
Нижневартовск, паводок, весна, нижневартовск
«Роснефть» помогла кардинально изменить жизнь в северных городахФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Тюменской области и в Югре дочерние предприятия «Роснефти» нередко являются градообразующими предприятиями. Они берут на себя благоустройство улиц и дорог, строительство мостов, ремонт инженерной и транспортной систем, объектов электро- и теплоснабжения. Мы решили собрать в одном материале наиболее крупные проекты, на которые потратился нефтяной гигант.

Яркий пример благотворительной помощи, которую оказывает «Роснефть» тюменскому северу и Уральскому федеральному округу — главный добычной актив нефтегазовой компании «РН-Юганскнефтегаз». Предприятие ежегодно перечисляет в бюджеты Югры и Тюменской области на социальные проекты дополнительно 50% сверх суммы налогов, рассказали «URA.RU» в пресс-службе «Роснефти». В 2018 году предприятие обеспечит рабочими местами более 100 тысяч человек.

При помощи «Роснефти» в регионе появляются современные спорткомплексы
Фото: пресс-служба «Роснефти»

Усилиями «Роснефти» за последние годы значительно изменился Нефтеюганск. Еще несколько лет назад в город можно было попасть только на пароме или по ледовой переправе. Теперь здесь появился мост, наладивший связь между городом и окрестными поселениями. Настоящим украшением Нефтеюганска стал построенный на средства «Роснефти» Центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры». Это самый крупный спорткомплекс в ХМАО с аквапарком, двумя бассейнами, игровым и тренажерным залами и с оздоровительным центром. Его площадь — около 27 тысяч квадратных метров.

Также при участии «Роснефти» в Нефтеюганске были построены четыре новых детских сада, еще один отремонтирован. Например, в 14 микрорайоне для детей возвели двухэтажный детсад с бассейном, шахматным классом, сенсорной комнатой и спортивными залами. Еще один важный объект, построенный при поддержке «Роснефти», — православный храм в честь Всех Святых в Нефтеюганске. Компания выделила на строительство объекта 65 млн рублей.

«Безусловно, помощь компании в вопросах социально-экономической поддержки неоценима, — рассказал глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев. — Без помощи компании, ее финансовых вливаний, этих объектов, столь необходимых для города и его жителей, попросту бы не было. Могу сказать за всех жителей — Нефтеюганск благодарен „Роснефти“ за поддержку».

Для малышей «Роснефть» строит уникальные детские сады
Фото: пресс-служба «Роснефти»

В Пыть-Яхе «Роснефть» помогла реконструировать городской дом культуры «Россия». Теперь в отдаленном микрорайоне Пыть-Яха появился спортивный зал для игровых видов спорта, тренажерный зал, а также — концертный зал на 213 мест, оснащенный новейшей световой и звуковой техникой и даже аппаратами для производства мыльных пузырей и дыма. «Это не первый объект, который мы сдаем вместе с нефтяниками, и надеюсь, не последний. Отрадно, что нефтяники видят важность социального направления в своей работе», — сказал глава Пыть-Яха Олег Ковалевский.

В «Нижневартовске» в 2018 году благодаря финансовой помощи «Роснефти» откроется новая школа, построенная по уникальному проекту. Ее введут в два этапа. В новом учебном заведении будут мобильные компьютерный и лингафонные классы, цифровые лаборатории по химии, биологии, а также актовый зал на 400 мест, плавательный бассейн и стрелковый тир. В России школ подобного типа пока что нет, отметили в пресс-службе «Роснефти». Объект полностью закроет потребности в образовательных услугах жителей новых микрорайонов города.

«Компания „Роснефть“ оказывает значимую финансовую поддержку, в том числе в сфере образования. Можно смело утверждать, что без этих финансовых вливаний построить новую школу в такие короткие сроки вряд ли бы удалось. Компания вложила около трети всех требуемых средств», — отметил заместитель главы города по строительству Виктор Ситников.

«Роснефть» реализует вместе с правительством ХМАО десятки проектов
Фото: пресс-служба «Роснефти»

Строительство школы — не единственный пример сотрудничества местной власти и нефтяников. Например, за один только 2016 год в Нижневартовске и Нижневартовском районе правительство ХМАО-Югры и ПАО «НК «Роснефть» вместе реализовали порядка 70 проектов в сфере образования, культуры, спорта, молодежной политики.

Так, в городском квартале «Центральный» открылся новый корпус детского сада «Одуванчик», построенный при финансовой поддержке «Роснефти». Еще в Нижневартовске на средства «Роснефти» были оборудованы две гимнастические площадки с множеством спортивных тренажеров. В скором времени при помощи компании в городе появятся 11 новых гимнастических городков, а в Нижневартовском районе — этно-туристический комплекс «От Ваха до Агана».

Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров