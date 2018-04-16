Молодые российские ученые показали, чем полезны для жителей страны

00:20 16 апреля 2018 0

Якутск стал городом, где много ученых, и каждый способен удивить своими разработками Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Новый президентский срок Владимира Путина будет посвящен развитию передовых технологий. С этим мало кто спорит, понимая, что в нынешней ситуации заимствовать их будет сложно, а не заниматься ими — невозможно. Монополии на разработки у «Сколково» не будет: активную работу ведут по всей стране, а самые интересные результаты — в Якутии. Российский фонд фундаментальных исследований отмечает местных ученых.

В СВФУ учится более 10 тысяч студентов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Якутске, в котором проживает триста тысяч человек, каждый тридцатый — студент. Только в Северо-Восточном федеральном университете (СВФУ) обучается 10 тысяч человек. Еще более двух тысяч заняты в якутском научном центре Сибирского отделения РАН: он включает в себя уникальные Институт мерзлотоведения, Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера, а также Институт геологии алмаза и благородных металлов.

«Якутия славится не только алмазами и падающим с неба золотом [в середине марта грузовой самолёт „растерял“ в небе над Якутском около 9 тонн белого золота]. Наши школьники недавно корейцев победили на чемпионате по робототехнике!» — эту историю уже по дороге из аэропорта рассказывал таксист. Словам шофера вторила растяжка поперек главной улицы города: «Якутск 2018 — год новаторства».

Старший преподаватель химического отделения института естественных наук СВФУ Александр Спиридонов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Мы разрабатываем методы соответствия частиц сверхвысокомолекулярного полиэтилена с наночастицами. На основе созданных материалов мы планируем изготавливать суставные эндопротезы», — начал рассказ разработчик Александр Спиридонов. Он получил грант на этот проект в 500 000 рублей от Российского фонда фундаментальных исследований.

Речь о создании нового, сверхпрочного и износостойкого материала. Для этого, они сначала смешивают на молекулярном уровне измельченный в порошок полиэтилен с другими веществами. Получившуюся жижу выпаривают, и в итоге остается порошок модифицированного пластика. И вот уже из него отливают детали, которые всячески проверяют на прочность. Методом проб и ошибок ученые планируют за два года подобрать идеальную формулу, и выйти на уровень клинических испытаний.

Команда молодых ученых (слева на право): студент Айсен Семенов, инженер-исследователь Раиса Борисова, руководитель проекта Александр Спиридонов, инженер-исследователь Леонид Никифоров и заведующая лаборатории «Полимерные нанокомпозиты» Татьяна Охлопкова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Материал должен получиться совместимым с организмом человека, чтобы искусственный сустав приживался быстрее обычного и более безболезненно», — пояснил инженер-исследователь лаборатории «Технологии полимерных нанокомпозитов» Леонид Никифоров. «Из него можно будет также делать сверхпрочные детали для промышленного производства в экстремальных условиях», — пояснил он.

Суровые природные условия — двигатель якутского прогресса, рассказывают молодые ученые. Колебания температуры воздуха в этом краю выводят из строя даже самую неприхотливую технику: разница между январем и июлем может достигать 75 градусов — от минус 40 до плюс 35. А долгие и морозные зимы заставляют целые научные институты изобретать менее энергоемкие технологии и более износостойкие материалы.

«Кстати, из-за экстремальных температурных амплитуд на нашей земле растет уникальный ягель. Из него наши коллеги делают БАДы», — в конце встречи вспомнил Никифоров.

Ученый Дмитрий Уваров у стенда с БАДами из ягеля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Биологические активные добавки сделанные из измельченного лишайника (традиционного корма северных оленей) пользуются здесь популярностью. Как рассказал «URA.RU» заведующий Механохимической биотехнологической лаборатории Дмитрий Уваров, пока в продаже есть только один тип БАДов под ультрасовременным названием «ЯГЕЛЬ-DETOX». Препарат успешно прошел испытания на больных диабетом второго типа: он держит уровень сахара в норме, утверждают ученые. Его можно купить здесь в аптеках за символические триста рублей. «Но поступают и частные заказы от москвичей», — загадочно добавил ученый.

На окончательном этапе сертификации находится другой БАД из ягеля — «Кладород». По словам Уварова, он разработан специально для спортсменов. «Это заменитель мельдония, — смеется Уваров, — он повышает выносливость у спортсменов. Препарат успешно прошел необходимые тесты и официально признан не допингом». На себе этот БАД уже испытали республиканская сборная по вольной борьбе и сборная России по боксу.

Инженер-самоучка Айыысхан Алексеев демонстрирует пилотную модель бионического протеза Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В студенческом коворкинге СВФУ Айыысхан Алексеев — инженер-самоучка, разрабатывает и собирает бионические протезы рук. Делает он это в свободное от работы время и за свой счет. «Я решил сделать социальный проект: разработать бионический протез из наших материалов и выложить инструкцию в Сеть. Тогда в каждом городе, где есть интернет, можно будет собирать аналогичные протезы для всех, кому они нужны», — рассказывает Алексеев.

Основную часть можно распечатать на 3D принтере, а вот с более мелкими деталями сложнее — приходится разбирать старые игрушки в поисках маленьких пружинок, а металлические шарики добывать из велосипедных подшипников.

Инженер мечтает создать нейрокомпьютер, который сможет полностью имитировать работу нервной системы человека. Алексеев вступает в заочный спор с изобретателем и долларовым миллиардером Илоном Маском, уверяя, что шансов у искусственного интеллекта выйти из-под контроля человека нет. А в научном потенциале жителей Якутии он даже не сомневается:

«Там где есть интернет — можно сделать все что угодно. Сейчас границы условные, поэтому все зависит только от желания и стремления человека».