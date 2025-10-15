Россия обнулила пошлины на импорт нефти

Правительство России отменило импортные пошлины на ввоз нефтепродуктов из третьих стран. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.
«Такая возможность импорта есть, у нас законодательство предусматривает возможность импорта, и правительство обнулило импортную пошлину...», — приводит слова Новака Интерфакс. Вице-премьер отметил, что экономические операторы имеют возможность поставлять бензин, дизельное топливо, нефтепродукты.
Новак также подчеркнул, что новые условия создают экономические стимулы для импорта топлива из-за рубежа. Он обратил внимание, что инфраструктурные ограничения могут затруднить существенное увеличение объемов импорта. Большинство мощностей в стране ориентированы на экспортные потоки, поэтому логистические возможности для ввоза топлива ограничены. По словам вице-премьера, если экономические операторы найдут пути для организации поставок, государство не будет этому препятствовать.
Ранее на российском топливном рынке наблюдались перебои с поставками и снижение рентабельности автозаправок, что было связано с сокращением производства и логистическими трудностями. Для стабилизации ситуации власти вводили запрет на экспорт бензина и усиливали контроль над внутренним рынком. Отмена импортных пошлин стала одним из шагов по обеспечению достаточного предложения топлива внутри страны.
