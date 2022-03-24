Поисковики ЯНАО рассказали о разрыве с «Лиза Алерт»

«Нам не предоставили выбора»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут, компас, ориентирование
«Я просто хотела чем-то помочь нашим солдатам», рассказывает активист Фото:
статья из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Политическая позиция, занятая московским руководством поискового движения «Лиза Алерт» в отношении ямальского отряда сплотила активистов и помогла выявить тех, кто повел себя равнодушно в отношении своей страны. О несправедливом решении и запрете оказывать помощь российским солдатам, участвующим в спецоперации на Украине, рассказали URA.RU поисковики отряда «Ямал».

«Нам даже не предоставили выбора, а поставили перед фактом — или мы делаем так, как сказали в Москве, либо уходим. Я такой же патриот своей страны, почему я должна сидеть сложа руки. За то, что мы просто решили помочь нашим солдатам, которые там рискуют жизнью, нас вот так выкинули. Я отдала столько сил, чтобы создать в Ноябрьске отряд, и вот так легко отказаться от нас — это предательство. Большая часть ребят осталась с нами, потому что мы за дело, мы за помощь людям», — делится экс-руководитель Ноябрьского поискового отряда «Лиза Алерт» Дилара Юлдашева.

Сбор посылок российским солдатам

По словам Юлдашевой, московскую сторону приняло более десяти человек из всего ЯНАО. Теперь те, кто решил остаться с «Лиза Алерт», намерено подрывают репутацию бывших коллег и требуют вернуть оборудование, которое им не принадлежит. Вся техника, приобретенная для поиска людей, закупалась на личные средства активистов.

«Для нашей работы я покупала 50 компасов, почему я должна их кому-то отдавать? Я не понимаю, почему нас теперь винят во всем и говорят гадости за спиной. Мы никого не принуждали уходить и не саботировали ни на что. Из-за того, что я просто решила собрать нашим солдатам носочки и конфеты, сказали всех убрать с отряда, кто к этому причастен. Я просто хотела, чтобы у них была пара запасных носков, а за это с нами так поступили. Для меня отряд очень много значил, сложно теперь это все переживать», — вспоминает бывший руководитель подразделения «Лиза Алерт» в Новом Уренгое Любовь Шавшина.

Новость по теме
Глава поисковиков ЯНАО раскрыл причину разрыва с «Лиза Алерт»

Только за то, что поисковики лично от себя инициировали сбор помощи военнослужащим России, главное руководство в Москве удалило всех причастных из основных чатов организации. Кроме того, без объяснения причин было принято решение убрать с должности регионального руководителя Игоря Заборовского.

В связи с этим добровольцы единогласно приняли решение отделиться от движения «Лиза Алерт» и работать дальше, уже открыто помогая своей стране.

«Когда началась спецоперация, нам сразу запретили выставлять какую-либо информацию, сперва в паблике, а потом и на личных страницах. Я поддерживаю наше правительство и наших ребят, я благодарна за то, что они делают. Мы собирали всего лишь теплые вещи, тушенку, сладости и медикаменты. За что тогда с нами так? За помощь людям? Не понятно, почему нам запрещали поддерживать нашу же страну», — недоумевает бывший руководитель подразделения «Лиза Алерт» в районе Коротчаево Марина Бычкова.

Письмо солдату
Фото из соцсетей Игоря Заборовского

Несмотря на то, что произошло с отрядом добровольцев из ЯНАО, работа в округе продолжается. Участники теперь уже «Поискового отряда ЯМАЛ» продолжают помогать людям, как и прежде. Накануне URA.RU направляло официальной запрос в главное отделение отряда «Лиза Алерт» для выяснения обстоятельств. Однако получить ответ до сих пор не удалось.

Вооруженный конфликт на территории Донбасса начался в 2014 году. Для того чтобы прекратить боевые действия на территории Донецкой и Луганской народных республик, которые шли на протяжении восьми лет, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации. Благодаря такому решению угрозы вторжения в ДНР и ЛНР больше нет. Глава государства подчеркнул, что цель объявленной операции — провести демилитаризацию и денацификацию Украины.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Политическая позиция, занятая московским руководством поискового движения «Лиза Алерт» в отношении ямальского отряда сплотила активистов и помогла выявить тех, кто повел себя равнодушно в отношении своей страны. О несправедливом решении и запрете оказывать помощь российским солдатам, участвующим в спецоперации на Украине, рассказали URA.RU поисковики отряда «Ямал». «Нам даже не предоставили выбора, а поставили перед фактом — или мы делаем так, как сказали в Москве, либо уходим. Я такой же патриот своей страны, почему я должна сидеть сложа руки. За то, что мы просто решили помочь нашим солдатам, которые там рискуют жизнью, нас вот так выкинули. Я отдала столько сил, чтобы создать в Ноябрьске отряд, и вот так легко отказаться от нас — это предательство. Большая часть ребят осталась с нами, потому что мы за дело, мы за помощь людям», — делится экс-руководитель Ноябрьского поискового отряда «Лиза Алерт» Дилара Юлдашева. По словам Юлдашевой, московскую сторону приняло более десяти человек из всего ЯНАО. Теперь те, кто решил остаться с «Лиза Алерт», намерено подрывают репутацию бывших коллег и требуют вернуть оборудование, которое им не принадлежит. Вся техника, приобретенная для поиска людей, закупалась на личные средства активистов. «Для нашей работы я покупала 50 компасов, почему я должна их кому-то отдавать? Я не понимаю, почему нас теперь винят во всем и говорят гадости за спиной. Мы никого не принуждали уходить и не саботировали ни на что. Из-за того, что я просто решила собрать нашим солдатам носочки и конфеты, сказали всех убрать с отряда, кто к этому причастен. Я просто хотела, чтобы у них была пара запасных носков, а за это с нами так поступили. Для меня отряд очень много значил, сложно теперь это все переживать», — вспоминает бывший руководитель подразделения «Лиза Алерт» в Новом Уренгое Любовь Шавшина. Только за то, что поисковики лично от себя инициировали сбор помощи военнослужащим России, главное руководство в Москве удалило всех причастных из основных чатов организации. Кроме того, без объяснения причин было принято решение убрать с должности регионального руководителя Игоря Заборовского. В связи с этим добровольцы единогласно приняли решение отделиться от движения «Лиза Алерт» и работать дальше, уже открыто помогая своей стране. «Когда началась спецоперация, нам сразу запретили выставлять какую-либо информацию, сперва в паблике, а потом и на личных страницах. Я поддерживаю наше правительство и наших ребят, я благодарна за то, что они делают. Мы собирали всего лишь теплые вещи, тушенку, сладости и медикаменты. За что тогда с нами так? За помощь людям? Не понятно, почему нам запрещали поддерживать нашу же страну», — недоумевает бывший руководитель подразделения «Лиза Алерт» в районе Коротчаево Марина Бычкова. Несмотря на то, что произошло с отрядом добровольцев из ЯНАО, работа в округе продолжается. Участники теперь уже «Поискового отряда ЯМАЛ» продолжают помогать людям, как и прежде. Накануне URA.RU направляло официальной запрос в главное отделение отряда «Лиза Алерт» для выяснения обстоятельств. Однако получить ответ до сих пор не удалось. Вооруженный конфликт на территории Донбасса начался в 2014 году. Для того чтобы прекратить боевые действия на территории Донецкой и Луганской народных республик, которые шли на протяжении восьми лет, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации. Благодаря такому решению угрозы вторжения в ДНР и ЛНР больше нет. Глава государства подчеркнул, что цель объявленной операции — провести демилитаризацию и денацификацию Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...