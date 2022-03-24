Поисковики ЯНАО рассказали о разрыве с «Лиза Алерт»

«Нам не предоставили выбора»

24 марта 2022 в 18:34 Размер текста - 17 +

«Я просто хотела чем-то помочь нашим солдатам», рассказывает активист Фото: Александр Кулаковский © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Политическая позиция, занятая московским руководством поискового движения «Лиза Алерт» в отношении ямальского отряда сплотила активистов и помогла выявить тех, кто повел себя равнодушно в отношении своей страны. О несправедливом решении и запрете оказывать помощь российским солдатам, участвующим в спецоперации на Украине, рассказали URA.RU поисковики отряда «Ямал». «Нам даже не предоставили выбора, а поставили перед фактом — или мы делаем так, как сказали в Москве, либо уходим. Я такой же патриот своей страны, почему я должна сидеть сложа руки. За то, что мы просто решили помочь нашим солдатам, которые там рискуют жизнью, нас вот так выкинули. Я отдала столько сил, чтобы создать в Ноябрьске отряд, и вот так легко отказаться от нас — это предательство. Большая часть ребят осталась с нами, потому что мы за дело, мы за помощь людям», — делится экс-руководитель Ноябрьского поискового отряда «Лиза Алерт» Дилара Юлдашева. Сбор посылок российским солдатам Фото из соцсетей Игоря Заборовского По словам Юлдашевой, московскую сторону приняло более десяти человек из всего ЯНАО. Теперь те, кто решил остаться с «Лиза Алерт», намерено подрывают репутацию бывших коллег и требуют вернуть оборудование, которое им не принадлежит. Вся техника, приобретенная для поиска людей, закупалась на личные средства активистов. «Для нашей работы я покупала 50 компасов, почему я должна их кому-то отдавать? Я не понимаю, почему нас теперь винят во всем и говорят гадости за спиной. Мы никого не принуждали уходить и не саботировали ни на что. Из-за того, что я просто решила собрать нашим солдатам носочки и конфеты, сказали всех убрать с отряда, кто к этому причастен. Я просто хотела, чтобы у них была пара запасных носков, а за это с нами так поступили. Для меня отряд очень много значил, сложно теперь это все переживать», — вспоминает бывший руководитель подразделения «Лиза Алерт» в Новом Уренгое Любовь Шавшина. Новость по теме Глава поисковиков ЯНАО раскрыл причину разрыва с «Лиза Алерт» Только за то, что поисковики лично от себя инициировали сбор помощи военнослужащим России, главное руководство в Москве удалило всех причастных из основных чатов организации. Кроме того, без объяснения причин было принято решение убрать с должности регионального руководителя Игоря Заборовского. В связи с этим добровольцы единогласно приняли решение отделиться от движения «Лиза Алерт» и работать дальше, уже открыто помогая своей стране. «Когда началась спецоперация, нам сразу запретили выставлять какую-либо информацию, сперва в паблике, а потом и на личных страницах. Я поддерживаю наше правительство и наших ребят, я благодарна за то, что они делают. Мы собирали всего лишь теплые вещи, тушенку, сладости и медикаменты. За что тогда с нами так? За помощь людям? Не понятно, почему нам запрещали поддерживать нашу же страну», — недоумевает бывший руководитель подразделения «Лиза Алерт» в районе Коротчаево Марина Бычкова. Письмо солдату Фото из соцсетей Игоря Заборовского Несмотря на то, что произошло с отрядом добровольцев из ЯНАО, работа в округе продолжается. Участники теперь уже «Поискового отряда ЯМАЛ» продолжают помогать людям, как и прежде. Накануне URA.RU направляло официальной запрос в главное отделение отряда «Лиза Алерт» для выяснения обстоятельств. Однако получить ответ до сих пор не удалось. Вооруженный конфликт на территории Донбасса начался в 2014 году. Для того чтобы прекратить боевые действия на территории Донецкой и Луганской народных республик, которые шли на протяжении восьми лет, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации. Благодаря такому решению угрозы вторжения в ДНР и ЛНР больше нет. Глава государства подчеркнул, что цель объявленной операции — провести демилитаризацию и денацификацию Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Политическая позиция, занятая московским руководством поискового движения «Лиза Алерт» в отношении ямальского отряда сплотила активистов и помогла выявить тех, кто повел себя равнодушно в отношении своей страны. О несправедливом решении и запрете оказывать помощь российским солдатам, участвующим в спецоперации на Украине, рассказали URA.RU поисковики отряда «Ямал». «Нам даже не предоставили выбора, а поставили перед фактом — или мы делаем так, как сказали в Москве, либо уходим. Я такой же патриот своей страны, почему я должна сидеть сложа руки. За то, что мы просто решили помочь нашим солдатам, которые там рискуют жизнью, нас вот так выкинули. Я отдала столько сил, чтобы создать в Ноябрьске отряд, и вот так легко отказаться от нас — это предательство. Большая часть ребят осталась с нами, потому что мы за дело, мы за помощь людям», — делится экс-руководитель Ноябрьского поискового отряда «Лиза Алерт» Дилара Юлдашева. По словам Юлдашевой, московскую сторону приняло более десяти человек из всего ЯНАО. Теперь те, кто решил остаться с «Лиза Алерт», намерено подрывают репутацию бывших коллег и требуют вернуть оборудование, которое им не принадлежит. Вся техника, приобретенная для поиска людей, закупалась на личные средства активистов. «Для нашей работы я покупала 50 компасов, почему я должна их кому-то отдавать? Я не понимаю, почему нас теперь винят во всем и говорят гадости за спиной. Мы никого не принуждали уходить и не саботировали ни на что. Из-за того, что я просто решила собрать нашим солдатам носочки и конфеты, сказали всех убрать с отряда, кто к этому причастен. Я просто хотела, чтобы у них была пара запасных носков, а за это с нами так поступили. Для меня отряд очень много значил, сложно теперь это все переживать», — вспоминает бывший руководитель подразделения «Лиза Алерт» в Новом Уренгое Любовь Шавшина. Только за то, что поисковики лично от себя инициировали сбор помощи военнослужащим России, главное руководство в Москве удалило всех причастных из основных чатов организации. Кроме того, без объяснения причин было принято решение убрать с должности регионального руководителя Игоря Заборовского. В связи с этим добровольцы единогласно приняли решение отделиться от движения «Лиза Алерт» и работать дальше, уже открыто помогая своей стране. «Когда началась спецоперация, нам сразу запретили выставлять какую-либо информацию, сперва в паблике, а потом и на личных страницах. Я поддерживаю наше правительство и наших ребят, я благодарна за то, что они делают. Мы собирали всего лишь теплые вещи, тушенку, сладости и медикаменты. За что тогда с нами так? За помощь людям? Не понятно, почему нам запрещали поддерживать нашу же страну», — недоумевает бывший руководитель подразделения «Лиза Алерт» в районе Коротчаево Марина Бычкова. Несмотря на то, что произошло с отрядом добровольцев из ЯНАО, работа в округе продолжается. Участники теперь уже «Поискового отряда ЯМАЛ» продолжают помогать людям, как и прежде. Накануне URA.RU направляло официальной запрос в главное отделение отряда «Лиза Алерт» для выяснения обстоятельств. Однако получить ответ до сих пор не удалось. Вооруженный конфликт на территории Донбасса начался в 2014 году. Для того чтобы прекратить боевые действия на территории Донецкой и Луганской народных республик, которые шли на протяжении восьми лет, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации. Благодаря такому решению угрозы вторжения в ДНР и ЛНР больше нет. Глава государства подчеркнул, что цель объявленной операции — провести демилитаризацию и денацификацию Украины.