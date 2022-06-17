Ученые выявили основные ошибки в лечении коронавируса в России

На ПМЭФ представили самые эффективные средства борьбы с постковидным синдромом

17 июня 2022 в 20:03 Размер текста - 17 +

Отечественные разработки помогают вытаскивать пациентов из самых тяжелых состояний Фото: Размик Закарян © URA.RU статья из сюжета Коронавирус COVID-19 Российские врачи, занимающиеся лечением пациентов с коронавирусной инфекцией, зачастую не ориентируются на рекомендации с проверенными методиками. Поэтому надо учитывать, что бездоказательные методы лечения в лучшем случае могут быть бесполезными. Однако сейчас в России уже существуют лекарственные препараты, которые показали свое положительное влияние в клинической практике. Отечественные фармацевтические разработки позволяют безопасно работать медикам в «красных зонах», а также вытаскивать пациентов из самых тяжелых состояний, которые вызвал COVID-19. Медикам в «красных зонах» помогают эффективно работать отечественные лекарственные препараты Фото: Денис Моргунов © URA.RU «К сожалению, процветает в плохом смысле слова „кулибинщина“. На местах „каждый суслик — агроном“, „я художник, я так вижу“, и применяют методики в лучшем случае бесполезные, колдунские, зачастую и не имеющие никакой доказательной базы. Они не утруждают себя знакомством с клиническими рекомендациями, а они есть по реабилитации после ковида», — сказал профессор Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, главный внештатный пульмонолог Минздрава России по Центральному федеральному округу, генеральный секретарь Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Малявин во время сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Я иногда сталкиваюсь с ситуацией и хочется спросить: „Уважаемый, а вы откуда это взяли? Почему вы считаете, что эта методика эффективна? Никакой доказательной базы нет“. Это тоже серьезная проблема. Я думаю, что те шаги, которые предприняло Министерство здравоохранения РФ по поводу роли клинических рекомендаций, очень правильные», — добавил профессор. Как объяснил Малявин, у экспертов уже сложилось понимание, что происходит с дыхательной системой, которая является главной мишенью для коронавируса. В связи с этим главное, на что должны обратить внимание врачи, это борьба с дыхательной недостаточностью и улучшение вентиляции легких. Для выполнения этих задач в некоторой степени могут помочь инспираторные тренажеры, однако подобные устройства на территории России не изготавливаются. Однако фармацевтика в России имеет хорошие примеры в создании эффективных средств лечения COVID-19 и его остаточных проявлений. «Что касается лекарственного обеспечения, у нас есть наши национальные достижения. Одна из задач, это предотвращение легочного фиброза, то есть, необратимого изменения. Наряду с импортными антифибротическими препаратами, есть значительно более доступные отечественные препараты, которые уже показали положительное действие. Они не позволяют организующейся пневмонии превратиться в фиброз, а если развился фиброз — не дают распространяться. Уже доказательная база на эту тему есть. Препарат „Лонгидаза“ себя зарекомендовал», — отметил профессор Малявин. Важную роль в процессе лечения играет коррекция иммунной системы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU При этом, как объяснил директор ФГБУ «Научно-исследовательский институт гриппа имени А.А. Смородинцева» Минздрава РФ, профессор Дмитрий Лиознов, в процессе лечения немаловажную роль играет коррекция иммунной системы. Само развитие инфекционного заболевания говорит, что иммунная система не смогла адекватно ответить на проникновение коронавируса. Уже известно, что эта инфекция способна подавлять многочисленные системы противовирусной защиты, что говорит о необходимости использования препарата, способного корректировать иммунную систему. «Мы здесь можем порадоваться, потому что наш отечественный рынок и наши отечественные разработки — научные и промышленные, в плане препаратов для коррекции, иммуномодулирующих препаратов, наверно, самые развитые. Есть препараты чисто терапевтические, есть профилактические», — подчеркнул Лиознов. По словам профессора, было проведено несколько исследований препарата азоксимера бромид («Полиоксидоний»). Лекарство принимали медики, работающие в «красных зонах». Профилактический прием препарата позволил им значительно меньше болеть коронавирусом. Применение препарата у пациентов с Ковид также показало, что он способен помогать пациентам с тяжелым течением коронавирусной инфекции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Российские врачи, занимающиеся лечением пациентов с коронавирусной инфекцией, зачастую не ориентируются на рекомендации с проверенными методиками. Поэтому надо учитывать, что бездоказательные методы лечения в лучшем случае могут быть бесполезными. Однако сейчас в России уже существуют лекарственные препараты, которые показали свое положительное влияние в клинической практике. Отечественные фармацевтические разработки позволяют безопасно работать медикам в «красных зонах», а также вытаскивать пациентов из самых тяжелых состояний, которые вызвал COVID-19. «К сожалению, процветает в плохом смысле слова „кулибинщина“. На местах „каждый суслик — агроном“, „я художник, я так вижу“, и применяют методики в лучшем случае бесполезные, колдунские, зачастую и не имеющие никакой доказательной базы. Они не утруждают себя знакомством с клиническими рекомендациями, а они есть по реабилитации после ковида», — сказал профессор Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, главный внештатный пульмонолог Минздрава России по Центральному федеральному округу, генеральный секретарь Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Малявин во время сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Я иногда сталкиваюсь с ситуацией и хочется спросить: „Уважаемый, а вы откуда это взяли? Почему вы считаете, что эта методика эффективна? Никакой доказательной базы нет“. Это тоже серьезная проблема. Я думаю, что те шаги, которые предприняло Министерство здравоохранения РФ по поводу роли клинических рекомендаций, очень правильные», — добавил профессор. Как объяснил Малявин, у экспертов уже сложилось понимание, что происходит с дыхательной системой, которая является главной мишенью для коронавируса. В связи с этим главное, на что должны обратить внимание врачи, это борьба с дыхательной недостаточностью и улучшение вентиляции легких. Для выполнения этих задач в некоторой степени могут помочь инспираторные тренажеры, однако подобные устройства на территории России не изготавливаются. Однако фармацевтика в России имеет хорошие примеры в создании эффективных средств лечения COVID-19 и его остаточных проявлений. «Что касается лекарственного обеспечения, у нас есть наши национальные достижения. Одна из задач, это предотвращение легочного фиброза, то есть, необратимого изменения. Наряду с импортными антифибротическими препаратами, есть значительно более доступные отечественные препараты, которые уже показали положительное действие. Они не позволяют организующейся пневмонии превратиться в фиброз, а если развился фиброз — не дают распространяться. Уже доказательная база на эту тему есть. Препарат „Лонгидаза“ себя зарекомендовал», — отметил профессор Малявин. При этом, как объяснил директор ФГБУ «Научно-исследовательский институт гриппа имени А.А. Смородинцева» Минздрава РФ, профессор Дмитрий Лиознов, в процессе лечения немаловажную роль играет коррекция иммунной системы. Само развитие инфекционного заболевания говорит, что иммунная система не смогла адекватно ответить на проникновение коронавируса. Уже известно, что эта инфекция способна подавлять многочисленные системы противовирусной защиты, что говорит о необходимости использования препарата, способного корректировать иммунную систему. «Мы здесь можем порадоваться, потому что наш отечественный рынок и наши отечественные разработки — научные и промышленные, в плане препаратов для коррекции, иммуномодулирующих препаратов, наверно, самые развитые. Есть препараты чисто терапевтические, есть профилактические», — подчеркнул Лиознов. По словам профессора, было проведено несколько исследований препарата азоксимера бромид («Полиоксидоний»). Лекарство принимали медики, работающие в «красных зонах». Профилактический прием препарата позволил им значительно меньше болеть коронавирусом. Применение препарата у пациентов с Ковид также показало, что он способен помогать пациентам с тяжелым течением коронавирусной инфекции.