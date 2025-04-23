Песков: идет подготовка встречи Путина и Трампа

Уже идет подготовка встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью французскому журналу Le Point.
«Это должна быть продуктивная встреча. Именно поэтому ведется подготовительная работа», — сказал он.
Песков также отметил, что вопросы восстановления российско-американских отношений и урегулирования ситуации на Украине рассматриваются отдельно. При этом он подчеркнул, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без нормализации диалога между Москвой и Вашингтоном.
Ранее Песков сообщал, что новый разговор между Путиным и Трампом пока не планируется, а точные даты будущих переговоров не определены. Помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что встреча состоится при наличии реальной необходимости, а контакты между делегациями двух стран продолжаются на уровне советников и помощников лидеров.
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