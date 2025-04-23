Песков: идет подготовка встречи Путина и Трампа

Песков: встреча Трампа и Путина должна быть продуктивной
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песков рассказал о встрече Путина и Трампа
Песков рассказал о встрече Путина и Трампа Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Уже идет подготовка встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью французскому журналу Le Point.

«Это должна быть продуктивная встреча. Именно поэтому ведется подготовительная работа», — сказал он.

Песков также отметил, что вопросы восстановления российско-американских отношений и урегулирования ситуации на Украине рассматриваются отдельно. При этом он подчеркнул, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без нормализации диалога между Москвой и Вашингтоном. 

Ранее Песков сообщал, что новый разговор между Путиным и Трампом пока не планируется, а точные даты будущих переговоров не определены. Помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что встреча состоится при наличии реальной необходимости, а контакты между делегациями двух стран продолжаются на уровне советников и помощников лидеров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уже идет подготовка встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью французскому журналу Le Point. «Это должна быть продуктивная встреча. Именно поэтому ведется подготовительная работа», — сказал он. Песков также отметил, что вопросы восстановления российско-американских отношений и урегулирования ситуации на Украине рассматриваются отдельно. При этом он подчеркнул, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без нормализации диалога между Москвой и Вашингтоном.  Ранее Песков сообщал, что новый разговор между Путиным и Трампом пока не планируется, а точные даты будущих переговоров не определены. Помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что встреча состоится при наличии реальной необходимости, а контакты между делегациями двух стран продолжаются на уровне советников и помощников лидеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...