Долина объяснила, за что ее недолюбливает Пугачева

Долина: Пугачева стала меня недолюбливать из-за композитора Горобца
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Долина заявила, что Пугачева ее не взлюбила за популярность песни “Погода в доме”
Долина заявила, что Пугачева ее не взлюбила за популярность песни “Погода в доме” Фото:

Народная артистка России Лариса Долина рассказала, почему у нее сложились непростые отношения с певицей Аллой Пугачевой. По словам Долиной, причиной стал конфликт из-за композитора Руслана Горобца, который много лет работал в ее коллективе, а затем написал известную песню «Погода в доме». Об этом артистка поведала в интервью телеканалу RTVI.

Долина уточнила, что напряжение возникло после того, как Горобец, будучи музыкальным руководителем группы Пугачевой в течение 15 лет, написал песню «Погода в доме» не для нее. «Когда мы работали над этим альбомом, он уже с ней не работал. Он сказал: я имею право работать с кем хочу. С того момента она стала меня недолюбливать. Я к ней с большим уважением всегда относилась», — рассказала певица в программе RTVI «Легенда». Видео с признанием Долиной размещено в YouTube.

Композиция «Погода в доме», написанная Михаилом Таничем (текст) и Русланом Горобцом (музыка), была включена в одноименный альбом Ларисы Долиной, выпущенный в 1997 году. Эта песня приобрела статус знакового произведения в репертуаре исполнительницы, а сам альбом стал лидером продаж в России, разойдясь тиражом в 1,5 миллиона экземпляров.

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Народная артистка России Лариса Долина рассказала, почему у нее сложились непростые отношения с певицей Аллой Пугачевой. По словам Долиной, причиной стал конфликт из-за композитора Руслана Горобца, который много лет работал в ее коллективе, а затем написал известную песню «Погода в доме». Об этом артистка поведала в интервью телеканалу RTVI. Долина уточнила, что напряжение возникло после того, как Горобец, будучи музыкальным руководителем группы Пугачевой в течение 15 лет, написал песню «Погода в доме» не для нее. «Когда мы работали над этим альбомом, он уже с ней не работал. Он сказал: я имею право работать с кем хочу. С того момента она стала меня недолюбливать. Я к ней с большим уважением всегда относилась», — рассказала певица в программе RTVI «Легенда». Видео с признанием Долиной размещено в YouTube. Композиция «Погода в доме», написанная Михаилом Таничем (текст) и Русланом Горобцом (музыка), была включена в одноименный альбом Ларисы Долиной, выпущенный в 1997 году. Эта песня приобрела статус знакового произведения в репертуаре исполнительницы, а сам альбом стал лидером продаж в России, разойдясь тиражом в 1,5 миллиона экземпляров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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