Долина объяснила, за что ее недолюбливает Пугачева

Народная артистка России Лариса Долина рассказала, почему у нее сложились непростые отношения с певицей Аллой Пугачевой. По словам Долиной, причиной стал конфликт из-за композитора Руслана Горобца, который много лет работал в ее коллективе, а затем написал известную песню «Погода в доме». Об этом артистка поведала в интервью телеканалу RTVI.
Долина уточнила, что напряжение возникло после того, как Горобец, будучи музыкальным руководителем группы Пугачевой в течение 15 лет, написал песню «Погода в доме» не для нее. «Когда мы работали над этим альбомом, он уже с ней не работал. Он сказал: я имею право работать с кем хочу. С того момента она стала меня недолюбливать. Я к ней с большим уважением всегда относилась», — рассказала певица в программе RTVI «Легенда». Видео с признанием Долиной размещено в YouTube.
Композиция «Погода в доме», написанная Михаилом Таничем (текст) и Русланом Горобцом (музыка), была включена в одноименный альбом Ларисы Долиной, выпущенный в 1997 году. Эта песня приобрела статус знакового произведения в репертуаре исполнительницы, а сам альбом стал лидером продаж в России, разойдясь тиражом в 1,5 миллиона экземпляров.
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