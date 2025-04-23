В Стамбуле почти 240 человек пострадали из-за землетрясения

В результате серии землетрясений, которые произошли в Стамбуле, около 240 человек получили травмы. Большая часть людей пострадала в результате падения с высоты из-за паники. Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу.
«Пострадавших от каких-либо обрушений зданий в результате землетрясения нет. Речь идет только о тех, кто после толчков запаниковал и упал с высоты, или пережил паническую атаку, в общей сложности это 236 человек, их состояние нормальное», — заявил Мемишоглу, сообщает РИА Новости.
Ранее стало известно, что ряд землетрясений произошел в Стамбуле. Первое землетрясение магнитудой 3,9 было зафиксировано в Мраморном море, недалеко от города Силиври. Вслед за ним последовали еще три толчка, включая самый мощный магнитудой 6,2. Всего в регионе было зафиксировано пять сейсмических событий.
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