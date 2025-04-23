23 апреля 2025

В Стамбуле почти 240 человек пострадали из-за землетрясения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В результате землетрясения в Стамбуле пострадали 236 человек
В результате землетрясения в Стамбуле пострадали 236 человек Фото:

В результате серии землетрясений, которые произошли в Стамбуле, около 240 человек получили травмы. Большая часть людей пострадала в результате падения с высоты из-за паники. Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу.

«Пострадавших от каких-либо обрушений зданий в результате землетрясения нет. Речь идет только о тех, кто после толчков запаниковал и упал с высоты, или пережил паническую атаку, в общей сложности это 236 человек, их состояние нормальное», — заявил Мемишоглу, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что ряд землетрясений произошел в Стамбуле. Первое землетрясение магнитудой 3,9 было зафиксировано в Мраморном море, недалеко от города Силиври. Вслед за ним последовали еще три толчка, включая самый мощный магнитудой 6,2. Всего в регионе было зафиксировано пять сейсмических событий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В результате серии землетрясений, которые произошли в Стамбуле, около 240 человек получили травмы. Большая часть людей пострадала в результате падения с высоты из-за паники. Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу. «Пострадавших от каких-либо обрушений зданий в результате землетрясения нет. Речь идет только о тех, кто после толчков запаниковал и упал с высоты, или пережил паническую атаку, в общей сложности это 236 человек, их состояние нормальное», — заявил Мемишоглу, сообщает РИА Новости. Ранее стало известно, что ряд землетрясений произошел в Стамбуле. Первое землетрясение магнитудой 3,9 было зафиксировано в Мраморном море, недалеко от города Силиври. Вслед за ним последовали еще три толчка, включая самый мощный магнитудой 6,2. Всего в регионе было зафиксировано пять сейсмических событий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...