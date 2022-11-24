Путин предостерег Грефа от обмана

Путин призвал «обманщиков» следить за возможными потерями
Президент России Владимир Путин предостерег главу Сбера Германа Грефа от обмана. Это произошло после заявления Грефа о том, что его обманули касаемо родственных связей Семена Буденного с великим полководцем во время международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».
«Нехорошо, когда руководителя Сбера обманывают. Внимательно следите за возможными потерями», — заявил Путин. Его слова передает РИА Новости. До этого глава Сбера сказал, что его обманули, когда сотрудник Института искусственного интеллекта Семен Буденный опроверг заявление Грефа, указывающее на его связь с советским полководцем.
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