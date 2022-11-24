Путин предостерег Грефа от обмана

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Путин призвал «обманщиков» следить за возможными потерями Фото:

Президент России Владимир Путин предостерег главу Сбера Германа Грефа от обмана. Это произошло после заявления Грефа о том, что его обманули касаемо родственных связей Семена Буденного с великим полководцем во время международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

«Нехорошо, когда руководителя Сбера обманывают. Внимательно следите за возможными потерями», — заявил Путин. Его слова передает РИА Новости. До этого глава Сбера сказал, что его обманули, когда сотрудник Института искусственного интеллекта Семен Буденный опроверг заявление Грефа, указывающее на его связь с советским полководцем.

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Президент России Владимир Путин предостерег главу Сбера Германа Грефа от обмана. Это произошло после заявления Грефа о том, что его обманули касаемо родственных связей Семена Буденного с великим полководцем во время международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». «Нехорошо, когда руководителя Сбера обманывают. Внимательно следите за возможными потерями», — заявил Путин. Его слова передает РИА Новости. До этого глава Сбера сказал, что его обманули, когда сотрудник Института искусственного интеллекта Семен Буденный опроверг заявление Грефа, указывающее на его связь с советским полководцем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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