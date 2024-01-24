Награды правительства РФ дают сигнал, что власти ценят в культуре

Актер и депутат Певцов рассказал, когда на это отреагирует кино

24 января 2024 в 22:27 Размер текста - 17 +

Мишустин наградил лучшие проекты в области культуры за 2023 год Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава правительства Михаил Мишустин вручил семь наград ежегодной правительственной премии в области культуры, и первую из них — альтисту и дирижеру Юрию Башмету за поставленный еще в 2021 году концерт-реквием «22 июня. Ровно В 4 утра», посвященный 80-летию начала Великой Отечественной войны. Также среди лауреатов премии есть проекты в области фольклора и традиций. Эксперт считает, что внимание к военно-патриотической тематике в культуре — это отражение запроса общества, и в дальнейшем оно будет расти. «Культура тесно переплетается с судьбой народа. То, что происходит в стране, в мире, зачастую отражается в творчестве писателей, артистов, музыкантов и художников», — сказал Мишустин, открывая церемонию вручений премий правительства в области культуры за 2023 год. Награду получил концерт-реквием Юрия Башмета «22 июня. Ровно В 4 утра» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Первым лауреатом премии стал альтист и дирижер Юрий Башмет за концерт-реквием в парке «Зарядье» в 2021 году, посвященный 80-летию начала Великой Отечественной войны. Также среди награжденных — организаторы VI Всемирной Фольклориады в Башкирии, Международного фестиваля фольклора и традиционной культуры «Горцы» в Дагестане и социальный проект «Цирк — детям села». Кроме того, награды удостоены музейный центр «Московский дом Достоевского» (новый отдел музея истории российской литературы имени Даля), спектакль «Я — Сергей Образцов» в одноименном театре кукол и чеченский одноактный балет «Под небом вайнахов». В нынешнем формате премия учреждена в 2022 году, она присуждается ежегодно семи лучшим и оригинальным проектам в области кино, театра, музыки, литературы, дизайна, архитектуры. Также премия вручается за лучшие просветительские проекты и проекты для детей. Номинал — 3 млн рублей. В прошлом году, например, премию получил Аскольд Запашный за цирковой спектакль «И100РИЯ». Также среди лауреатов 2022 года — программа гастролей российских театров «Большие гастроли», спектакль «Мертвые души» в Малом театре и проект по сохранению и реставрации Церкви Преображения Господня на острове Кижи. Напомним, на прошлой неделе в СМИ появилась информация, что федеральным театрам разослали письмо от Минкульта. В нем, по данным журнала «Театр», сообщается о планируемом изменении госзадания, которое перейдет «от количественных показателей к качественным»: вместо посещаемости речь будет идти о «создании произведений, направленных на традиционные российские духовно-нравственные ценности». По сведениям издания, театрам предлагается определять, «к какой ценности подходит произведение», ориентируясь на текст указа президента «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Народный артист России, первый зампред комитета Госдумы по культуре (фракция «Новые люди») Дмитрий Певцов считает, что внимание правительства к теме войны, памяти и традиционным ценностям — это отражение запроса общества. «Я оптимистически смотрю на то, что происходит у нас в культуре, искусстве, хотя можно бесконечно ругать и то, и другое, и предъявлять претензии, но движение серьезное в нужную сторону уже происходит», — сказал URA.RU Певцов. По мнению депутата, запрос на патриотическую тему в культуре идет не только от общества, но и от президента, и итог сегодняшней премии — подтверждение, что его слышат. Хотя, по мнению Певцова, в кинематографе этот уклон еще недостаточно выражен. «Кино хорошее делается два года — от замысла до выхода на экраны. Потихонечку культура и искусство разворачиваются в эту сторону. Но, по моему глубокому убеждению, лучшие фильмы о СВО, как и фильмы о Великой отечественной войне, будут лет через 10-15, когда пройдет осмысление», — считает Певцов. Ранее Мишустин назвал причиной роста интереса россиян к культуре «результат серьезного труда музейных сотрудников». По его словам, в прошлом году порядка 45 млн человек посетили различные экспозиции. Это число составило на 6,5% больше, чем в 2022 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава правительства Михаил Мишустин вручил семь наград ежегодной правительственной премии в области культуры, и первую из них — альтисту и дирижеру Юрию Башмету за поставленный еще в 2021 году концерт-реквием «22 июня. Ровно В 4 утра», посвященный 80-летию начала Великой Отечественной войны. Также среди лауреатов премии есть проекты в области фольклора и традиций. Эксперт считает, что внимание к военно-патриотической тематике в культуре — это отражение запроса общества, и в дальнейшем оно будет расти. Первым лауреатом премии стал альтист и дирижер Юрий Башмет за концерт-реквием в парке «Зарядье» в 2021 году, посвященный 80-летию начала Великой Отечественной войны. Также среди награжденных — организаторы VI Всемирной Фольклориады в Башкирии, Международного фестиваля фольклора и традиционной культуры «Горцы» в Дагестане и социальный проект «Цирк — детям села». Кроме того, награды удостоены музейный центр «Московский дом Достоевского» (новый отдел музея истории российской литературы имени Даля), спектакль «Я — Сергей Образцов» в одноименном театре кукол и чеченский одноактный балет «Под небом вайнахов». В нынешнем формате премия учреждена в 2022 году, она присуждается ежегодно семи лучшим и оригинальным проектам в области кино, театра, музыки, литературы, дизайна, архитектуры. Также премия вручается за лучшие просветительские проекты и проекты для детей. Номинал — 3 млн рублей. В прошлом году, например, премию получил Аскольд Запашный за цирковой спектакль «И100РИЯ». Также среди лауреатов 2022 года — программа гастролей российских театров «Большие гастроли», спектакль «Мертвые души» в Малом театре и проект по сохранению и реставрации Церкви Преображения Господня на острове Кижи. Напомним, на прошлой неделе в СМИ появилась информация, что федеральным театрам разослали письмо от Минкульта. В нем, по данным журнала «Театр», сообщается о планируемом изменении госзадания, которое перейдет «от количественных показателей к качественным»: вместо посещаемости речь будет идти о «создании произведений, направленных на традиционные российские духовно-нравственные ценности». По сведениям издания, театрам предлагается определять, «к какой ценности подходит произведение», ориентируясь на текст указа президента «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». По мнению депутата, запрос на патриотическую тему в культуре идет не только от общества, но и от президента, и итог сегодняшней премии — подтверждение, что его слышат. Хотя, по мнению Певцова, в кинематографе этот уклон еще недостаточно выражен. «Кино хорошее делается два года — от замысла до выхода на экраны. Потихонечку культура и искусство разворачиваются в эту сторону. Но, по моему глубокому убеждению, лучшие фильмы о СВО, как и фильмы о Великой отечественной войне, будут лет через 10-15, когда пройдет осмысление», — считает Певцов. Ранее Мишустин назвал причиной роста интереса россиян к культуре «результат серьезного труда музейных сотрудников». По его словам, в прошлом году порядка 45 млн человек посетили различные экспозиции. Это число составило на 6,5% больше, чем в 2022 году.