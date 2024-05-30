Путин за несколько минут решил проблему с выплатами семьям

Все они имеют особый статус

30 мая 2024 в 20:15 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин встретился с многодетными семьями и тут же решил их проблемы Фото: Владимир Андреев © URA.RU На традиционной перед Днем защиты детей встрече с многодетными семьями президент Владимир Путин в считанные минуты решил проблемы, с которыми столкнулись его собеседники. Людям не доплачивают детские пособия лишь потому, что отцы не только 10, но даже 18 детей получают более-менее хорошие зарплаты. Путин потребовал разобраться и продемонстрировал чиновникам, что здесь формализму места нет. Ведь это — особые семьи. Владимир Путин всегда демонстрирует особое отношение к семьям с детьми, особенно многодетным Фото: Владимир Андреев © URA.RU На видеосвязи с президентом были семьи, награжденные орденом «Родительская слава», и те, в которых мамы удостоены звания «Мать-героиня». Всего девять семей — из Москвы, Тюмени, Томска, Донецка, Ленинградской области, Краснодарского и Камчатского краев, Чувашской и Чеченской республик. «Семьи должны быть уверены в том, что государство готово оказать им необходимую поддержку, — обратился Путин к смотревшим на него с экрана. — Будем и дальше создавать условия, чтобы рождалось как можно больше детей. Это принципиальная задача нашей государственной политики, работа ради будущего». Путин говорил о том, что большие семьи — это «гордость России». Именно они «сохраняют лучшие традиции», передают «ценности и принципы», которые дороги для россиян и которые объединяют страну. Пример этих семей, убежден президент, «вдохновляет молодых людей, которые только начинают свою взрослую жизнь». А для чиновников — это центр внимания: поддерживать многодетные семьи должны не только на федеральном, но и на региональном уровне. «Семьи, и особенно, конечно, многодетные, должны видеть, чувствовать, с каким уважением относится к ним и государство, и общество», — подчеркнул президент. Во время своего приветствия он смотрел на экран. И, казалось, ему хотелось закончить эту официальную часть, чтобы побольше пообщаться с семьями неформально. «Кто хотел бы что-то сказать? Поднимите руку, — обратился Путин к тем, кто был по ту сторону экрана, и увидел девчушку, первой отреагировавшей на просьбу. — Вот девочка подняла руку, Камчатский край. Они не заснули еще на Камчатке. Здравствуй, моя хорошая. Как тебя зовут?» Статья по теме Путин впервые отошел от традиции в выборе лучшего волонтера года Малышка по имени отчеству поздоровалась с Путиным (выговорить все слоги в силу возраста ей было непросто, но это было по-детски непосредственно) и представилась сама: «Дарья Андреевна Семашкина». Путин поговорил с ней о дне рождения старшей сестры. Выяснил, что девочка готова подарить ей любимого медвежонка. И в это время в комнате раздался плач самого младшего ребенка. «Там маленькая плачет. Она тоже, наверное, хочет поговорить», — заметил Путин. Когда этот диалог закончился, мама девочек рассказала, что семья никогда не стремилась к высоким наградам. «Мы не ради геройства детей рожаем», — сказала она. Точно так же, «не ради геройства» большие семьи создали и другие участники встречи. В семье Кравцовых из Ленинградской области 18 детей. Их мама Ольга Владимировна удостоена звания «Мать-героиня». «Мы, — отметил глава семьи Евгений Кравцов, — тоже хотим быть добрым примером для других российских семей». Новость по теме Путин поручил изменить критерии для определения выплат семьям с детьми Он озвучил одну из проблем, с которой сталкиваются многие многодетные. По словам Кравцова, у него неплохой доход (работает на атомной станции), и если разделить его на всех членов семьи, это будет выше уровня прожиточного минимума на каждого. Из-за этого самая большая в регионе лишена части социальной поддержки. «Этот момент требует внимательного отношения, дорегулирования на федеральном уровне. Такие ситуации есть и в других семьях», — отметил Путин и тут же попросил вице-премьера Татьяну Голикову оперативно решить проблему. Ровно в такой же ситуации оказалась и семья Рахимовых из Томской области. Ее глава Рахматулла работает в МЧС, и как только доходы превысили прожиточный минимум, семья лишилась 50% детских пособий. А на двухмесячную малышку родители боятся подавать заявление, чтобы не потерять того, что имеют. «Тут какая-то… — в разговор включилась вице-премьер Голикова, но даже она смогла подобрать слова, чтобы охарактеризовать эту ситуацию. — Непонятно. Я отдельно разберусь». Летом все семьи, с которыми встретился президент, приедут в Москву — Владимир Путин пообещал это им лично Фото: Роман Наумов © URA.RU Путин тоже пообещал разобраться». «Хорошо, что мы встретились сегодня», — заметил он. У семьи Шишовых из Чувашии другая проблема. Как только они узнали о встрече с президентом, начали собирать чемоданы для поездки в Москву. Но расстроились, когда выяснилось, что разговор будет лишь по видеосвязи, — никто из детей еще ни разу не был в столице. «Я попрошу своих коллег, и мы для вас и для всех семей, которые сегодня здесь, такую поездку организуем», — пообещал Путин. Истории всех семей, с которыми общался президент, показывают, что для каждой из них многодетность — это смысл жизни, а не желание выделиться на общем фоне или получить какие-то награды и привилегии. Как пояснил URA.RU руководитель Центр урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов, демография в России является приоритетом. Путин показывает чиновникам, да и всему обществу, что многодетные семьи надежно защищены государством, и так будет и впредь. «Это один из важных моментов. Люди не должны бояться рожать. Они должны понимать, что не остаются один на один со своими проблемами, и государство на уровне президента готово реагировать и решать их проблемы», — пояснил Иванов. Новость по теме Путин пообещал встретиться с многодетной семьей из Тюмени По словам директора по политическому анализу Института социального маркетинга Виктора Потуремского, все решения власти по отношению к многодетным семьям заметны, и для людей они имеют большое значение. «Это внимание действительно важно на уровне общества. Со стороны граждан есть запрос на такие быстрые и эффективные решения, поэтому такая реакция президента важна. Но надо понимать, что такие тренды (тренд на многодетность, — ред.) не формируются моментально», — заключил Потуремский. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На традиционной перед Днем защиты детей встрече с многодетными семьями президент Владимир Путин в считанные минуты решил проблемы, с которыми столкнулись его собеседники. Людям не доплачивают детские пособия лишь потому, что отцы не только 10, но даже 18 детей получают более-менее хорошие зарплаты. Путин потребовал разобраться и продемонстрировал чиновникам, что здесь формализму места нет. Ведь это — особые семьи. На видеосвязи с президентом были семьи, награжденные орденом «Родительская слава», и те, в которых мамы удостоены звания «Мать-героиня». Всего девять семей — из Москвы, Тюмени, Томска, Донецка, Ленинградской области, Краснодарского и Камчатского краев, Чувашской и Чеченской республик. «Семьи должны быть уверены в том, что государство готово оказать им необходимую поддержку, — обратился Путин к смотревшим на него с экрана. — Будем и дальше создавать условия, чтобы рождалось как можно больше детей. Это принципиальная задача нашей государственной политики, работа ради будущего». Путин говорил о том, что большие семьи — это «гордость России». Именно они «сохраняют лучшие традиции», передают «ценности и принципы», которые дороги для россиян и которые объединяют страну. Пример этих семей, убежден президент, «вдохновляет молодых людей, которые только начинают свою взрослую жизнь». Во время своего приветствия он смотрел на экран. И, казалось, ему хотелось закончить эту официальную часть, чтобы побольше пообщаться с семьями неформально. «Кто хотел бы что-то сказать? Поднимите руку, — обратился Путин к тем, кто был по ту сторону экрана, и увидел девчушку, первой отреагировавшей на просьбу. — Вот девочка подняла руку, Камчатский край. Они не заснули еще на Камчатке. Здравствуй, моя хорошая. Как тебя зовут?» Малышка по имени отчеству поздоровалась с Путиным (выговорить все слоги в силу возраста ей было непросто, но это было по-детски непосредственно) и представилась сама: «Дарья Андреевна Семашкина». Путин поговорил с ней о дне рождения старшей сестры. Выяснил, что девочка готова подарить ей любимого медвежонка. И в это время в комнате раздался плач самого младшего ребенка. «Там маленькая плачет. Она тоже, наверное, хочет поговорить», — заметил Путин. Когда этот диалог закончился, мама девочек рассказала, что семья никогда не стремилась к высоким наградам. «Мы не ради геройства детей рожаем», — сказала она. Он озвучил одну из проблем, с которой сталкиваются многие многодетные. По словам Кравцова, у него неплохой доход (работает на атомной станции), и если разделить его на всех членов семьи, это будет выше уровня прожиточного минимума на каждого. Из-за этого самая большая в регионе лишена части социальной поддержки. «Этот момент требует внимательного отношения, дорегулирования на федеральном уровне. Такие ситуации есть и в других семьях», — отметил Путин и тут же попросил вице-премьера Татьяну Голикову оперативно решить проблему. Ровно в такой же ситуации оказалась и семья Рахимовых из Томской области. Ее глава Рахматулла работает в МЧС, и как только доходы превысили прожиточный минимум, семья лишилась 50% детских пособий. А на двухмесячную малышку родители боятся подавать заявление, чтобы не потерять того, что имеют. «Тут какая-то… — в разговор включилась вице-премьер Голикова, но даже она смогла подобрать слова, чтобы охарактеризовать эту ситуацию. — Непонятно. Я отдельно разберусь». Путин тоже пообещал разобраться». «Хорошо, что мы встретились сегодня», — заметил он. У семьи Шишовых из Чувашии другая проблема. Как только они узнали о встрече с президентом, начали собирать чемоданы для поездки в Москву. Но расстроились, когда выяснилось, что разговор будет лишь по видеосвязи, — никто из детей еще ни разу не был в столице. «Я попрошу своих коллег, и мы для вас и для всех семей, которые сегодня здесь, такую поездку организуем», — пообещал Путин. Истории всех семей, с которыми общался президент, показывают, что для каждой из них многодетность — это смысл жизни, а не желание выделиться на общем фоне или получить какие-то награды и привилегии. Как пояснил URA.RU руководитель Центр урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов, демография в России является приоритетом. По словам директора по политическому анализу Института социального маркетинга Виктора Потуремского, все решения власти по отношению к многодетным семьям заметны, и для людей они имеют большое значение. «Это внимание действительно важно на уровне общества. Со стороны граждан есть запрос на такие быстрые и эффективные решения, поэтому такая реакция президента важна. Но надо понимать, что такие тренды (тренд на многодетность, — ред.) не формируются моментально», — заключил Потуремский.