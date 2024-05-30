Путин за несколько минут решил проблему с выплатами семьям

На традиционной перед Днем защиты детей встрече с многодетными семьями президент Владимир Путин в считанные минуты решил проблемы, с которыми столкнулись его собеседники. Людям не доплачивают детские пособия лишь потому, что отцы не только 10, но даже 18 детей получают более-менее хорошие зарплаты. Путин потребовал разобраться и продемонстрировал чиновникам, что здесь формализму места нет. Ведь это — особые семьи.
На видеосвязи с президентом были семьи, награжденные орденом «Родительская слава», и те, в которых мамы удостоены звания «Мать-героиня». Всего девять семей — из Москвы, Тюмени, Томска, Донецка, Ленинградской области, Краснодарского и Камчатского краев, Чувашской и Чеченской республик. «Семьи должны быть уверены в том, что государство готово оказать им необходимую поддержку, — обратился Путин к смотревшим на него с экрана. — Будем и дальше создавать условия, чтобы рождалось как можно больше детей. Это принципиальная задача нашей государственной политики, работа ради будущего».
Путин говорил о том, что большие семьи — это «гордость России». Именно они «сохраняют лучшие традиции», передают «ценности и принципы», которые дороги для россиян и которые объединяют страну. Пример этих семей, убежден президент, «вдохновляет молодых людей, которые только начинают свою взрослую жизнь».
А для чиновников — это центр внимания: поддерживать многодетные семьи должны не только на федеральном, но и на региональном уровне. «Семьи, и особенно, конечно, многодетные, должны видеть, чувствовать, с каким уважением относится к ним и государство, и общество», — подчеркнул президент.
Во время своего приветствия он смотрел на экран. И, казалось, ему хотелось закончить эту официальную часть, чтобы побольше пообщаться с семьями неформально. «Кто хотел бы что-то сказать? Поднимите руку, — обратился Путин к тем, кто был по ту сторону экрана, и увидел девчушку, первой отреагировавшей на просьбу. — Вот девочка подняла руку, Камчатский край. Они не заснули еще на Камчатке. Здравствуй, моя хорошая. Как тебя зовут?»
Малышка по имени отчеству поздоровалась с Путиным (выговорить все слоги в силу возраста ей было непросто, но это было по-детски непосредственно) и представилась сама: «Дарья Андреевна Семашкина». Путин поговорил с ней о дне рождения старшей сестры. Выяснил, что девочка готова подарить ей любимого медвежонка. И в это время в комнате раздался плач самого младшего ребенка. «Там маленькая плачет. Она тоже, наверное, хочет поговорить», — заметил Путин.
Когда этот диалог закончился, мама девочек рассказала, что семья никогда не стремилась к высоким наградам. «Мы не ради геройства детей рожаем», — сказала она.
Точно так же, «не ради геройства» большие семьи создали и другие участники встречи. В семье Кравцовых из Ленинградской области 18 детей. Их мама Ольга Владимировна удостоена звания «Мать-героиня». «Мы, — отметил глава семьи Евгений Кравцов, — тоже хотим быть добрым примером для других российских семей».
Он озвучил одну из проблем, с которой сталкиваются многие многодетные. По словам Кравцова, у него неплохой доход (работает на атомной станции), и если разделить его на всех членов семьи, это будет выше уровня прожиточного минимума на каждого. Из-за этого самая большая в регионе лишена части социальной поддержки. «Этот момент требует внимательного отношения, дорегулирования на федеральном уровне. Такие ситуации есть и в других семьях», — отметил Путин и тут же попросил вице-премьера Татьяну Голикову оперативно решить проблему.
Ровно в такой же ситуации оказалась и семья Рахимовых из Томской области. Ее глава Рахматулла работает в МЧС, и как только доходы превысили прожиточный минимум, семья лишилась 50% детских пособий. А на двухмесячную малышку родители боятся подавать заявление, чтобы не потерять того, что имеют. «Тут какая-то… — в разговор включилась вице-премьер Голикова, но даже она смогла подобрать слова, чтобы охарактеризовать эту ситуацию. — Непонятно. Я отдельно разберусь».
Путин тоже пообещал разобраться». «Хорошо, что мы встретились сегодня», — заметил он.
У семьи Шишовых из Чувашии другая проблема. Как только они узнали о встрече с президентом, начали собирать чемоданы для поездки в Москву. Но расстроились, когда выяснилось, что разговор будет лишь по видеосвязи, — никто из детей еще ни разу не был в столице. «Я попрошу своих коллег, и мы для вас и для всех семей, которые сегодня здесь, такую поездку организуем», — пообещал Путин.
Истории всех семей, с которыми общался президент, показывают, что для каждой из них многодетность — это смысл жизни, а не желание выделиться на общем фоне или получить какие-то награды и привилегии. Как пояснил URA.RU руководитель Центр урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов, демография в России является приоритетом.
Путин показывает чиновникам, да и всему обществу, что многодетные семьи надежно защищены государством, и так будет и впредь. «Это один из важных моментов. Люди не должны бояться рожать. Они должны понимать, что не остаются один на один со своими проблемами, и государство на уровне президента готово реагировать и решать их проблемы», — пояснил Иванов.
По словам директора по политическому анализу Института социального маркетинга Виктора Потуремского, все решения власти по отношению к многодетным семьям заметны, и для людей они имеют большое значение. «Это внимание действительно важно на уровне общества. Со стороны граждан есть запрос на такие быстрые и эффективные решения, поэтому такая реакция президента важна. Но надо понимать, что такие тренды (тренд на многодетность, — ред.) не формируются моментально», — заключил Потуремский.
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