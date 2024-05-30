Путин пообещал встретиться с многодетной семьей из Тюмени

Президент России Владимир Путин пообещал при первой же возможности встретиться с семьей Якуниных из Тюмени. Многодетные родители приняли участие в видеоконференции, которую Путин провел с обладателями ордена «Родительская слава».
«Надеюсь, получится встретиться в ближайшее время и лично все пожелания и трудности обсудить», — заявил Путин в прямом эфире федерального телеканала. Перед этим президент России обсудил с Андреем и Натальей Якуниными опыт Тюменской области по медицинской помощи бездомным.
Отец семейства рассказал президенту, что проект «Милосердие», развитием которого он занимается, получил ощутимую поддержку после того, как Путин поручил другим регионам изучить тюменский опыт. «Это придало импульс развитию наших проектов. В ряде регионов уже создаются временные приюты с медицинской службой. А у меня получилось стать поставщиком социальных услуг и развивать это направление», — рассказал президенту Якунин.
Путин отметил, что именно объединение усилий может привести к правильным результатам. «Всегда приятно чувствовать и видеть, что ты делаешь доброе дело. А если это дарение не материальное даже, а такое духовное, то это вдвойне, втройне приятнее», — сказал в завершение беседы Путин.
Ранее URA.RU рассказало, что «Милосердие» является ключевым в Тюменской области проектом по оказанию медицинской помощи бездомным. В январе Путин поручил российскому правительству изучить опыт этой некоммерческой организации.
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