22:04 09 мая 2017 0

Противники Дня Победы придумали способ поиздеваться над праздником Фото: 061.ua

Запорожские противники Дня Победы пришли на акцию «Бессмертный полк» с портретами персонажей фильма «Игры престолов».

Портреты героев популярного американского сериала принесли на шествие «Бессмертного полка» в Запорожье, сообщает телеканал 360.

Чтобы поиздеваться над акцией, ее противники «одели» персонажей в советскую военную форму. При этом слово «полк» они заменили на «волк».

С другой стороны на акцию пришла группа людей, одетых в форму НКВД. По данным националистов, в советской форме пришли лидеры местных сепаратистов из числа тех, кто был в знаменитой группе «300 запорожцев». Но последние представились полицейским реконструкторами, и те не посмели их задержать. А началось сегодняшнее утро в Запорожье как и во многих других украинских городах массовой дракой на параде. Трофеями националистов стал десяток красных флагов.