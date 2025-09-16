Тренер «Динамо» Гизатуллин объяснил, почему его уволили из клуба

Бывший старший тренер хоккейного клуба «Динамо» Москва Ильнур Гизатуллин покинул свой пост из-за незнания английского языка. Об этом 16 сентября сообщил сам специалист. По его словам, руководство клуба сочло это препятствием для работы со спортсменами-иностранцами после неудачного старта сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Официальная версия — незнание английского языка и отсутствие коммуникации с иностранцами. У команды нет результата, поэтому нужно что-то делать», — заявил тренер в интервью изданию «БИЗНЕС Online».
В руководстве московского «Динамо» приняли решение расстаться с Гизатуллиным после четырех поражений в пяти первых матчах чемпионата КХЛ сезона 2025/26. На его место в тренерский штаб вернулся двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Козлов. Гизатуллин занимал должность старшего тренера с июля 2025 года.
Ранее московское «Динамо» также столкнулось с трудностями на старте сезона КХЛ, потерпев четыре поражения в пяти матчах и произведя перестановки в тренерском штабе. В прошлом сезоне клуб уже привлекал внимание болельщиков, когда Евгений Кузнецов, вернувшийся из США, посещал матчи плей-офф с участием «Динамо», что породило слухи о возможных изменениях в составе и руководстве команды.
