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24 мая 2017
Главные новости Москвы
14:00  24 мая 2017 0

Патрушев заявил об угрозе Интернета

Патрушев Николай, патрушев николай
Секретарь Совбеза не рекомендует доверять кому-либо в СетиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев открыл в Твери международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Основной темой обсуждения стала защита компьютерной инфраструктуры.

Патрушев призвал высокопоставленных силовиков к объединению усилий по борьбе с кибератаками и действиями террористов в Сети. «Возникающие вызовы в киберпространстве не имеют границ и требуют от нас применения коллективных подходов», — передает слова секретаря Совбеза «Коммерсант».

По его словам, Сеть используется не только хакерами, но и террористами для вербовки людей и пропаганды экстремизма. По приглашению Патрушева в Тверь съехались силовики из почти ста стран.

Ранее «URA.RU» сообщало о заявлении председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Озерова в связи со взрывом в Манчестере о необходимости партнерского сотрудничество между спецслужбами в вопросе борьбы с международным терроризмом.

Семен Гринберг
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