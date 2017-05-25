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25 мая 2017
Главные новости 
10:16  25 мая 2017 0

Акционеры распределили 15 млрд прибыли ВСМПО-Ависмы. Совет директоров получит 106,5 млн

Верхняя Салда, ВСМПО Ависма и Титановая долина., верхняя салда, всмпо, титан
2016 год оказался удачным для корпорацииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Члены совета директоров корпорации ВМСПО-Ависма получат на всех 106,5 млн рублей. Такое решение было принято на годовом общем собрании акционеров компании, которое прошло 23 мая. Сообщение об итогах собрания появилось на сайте организации 24 мая.

В сообщении говорится, что на общем собрании акционеров был заслушан и отчет гендиректора Михаила Воеводина. Он отметил, что основными факторами, повлиявшими на рост ключевых показателей деятельности организации — выручки от реализации и чистой прибыли — стали увеличение доли продукции более высокого передела и рост курса доллара, который привел к росту выручки в рублевом эквиваленте и снижению убытков от переоценки обязательств, выраженных в иностранной валюте.

Собрание утвердило годовой отчет и документацию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2016 год. Оно также распределило прибыль общества. Так, 15 млрд рублей уйдут на выплату дивидендов, вознаграждение Совету директоров и ревизионной комиссии.

Прибыль на каждую обыкновенную акцию составит 1300 рублей, члены совета директоров получат — на семерых — более 106,5 млн рублей. Вознаграждение ревизионной комиссии составит 2,3 млн рублей. Еще 4,5 млрд прибыли акционеры компании решили не распределять.

На общем собрании был выбран также новый состав совета директоров. в него вошли, как и прежде, семь человек, — это топ-менджмент ВСМПО-Ависмы, госкомпании «Ростехнологии», которая контролирует крупнейшее предприятие Урала, а также независимые директора.

Также на общем собрании акционеров были утверждены в новой редакции, ряд внутренних корпоративных документов, говорится в сообщении корпорации.

Дарья Косинцева
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