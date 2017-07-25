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25 июля 2017
18:55  25 июля 2017 0

В США выставили на продажу шикарные особняки экс-министра Лесина. ФОТО

Цены на особняки взлетели за несколько летФото: Bristol Ave (MLS)

В Лос-Анджелесе выставили на продажу за 23 млн долларов особняк, принадлежащий компании, связанной с бывшим главой «Газпром-Медиа», экс-министром печати РФ Михаилом Лесиным. Второй особняк, который оценен в 28 млн долларов, продается в Беверли-Хиллз.

С именем погибшего в ноябре 2015 года экс-министра связана компания его сына Антона Лесина Dastel Holdings. Особняки, выставленные на продажу, как раз и принадлежат этому юридическому лицу.

Брентвудский дом в Лос-Анжелесе, как пишет агентство «Дни.ру», построен в средиземноморском стиле. Площадь особняка составляет почти тысячу квадратных метров. Компания приобрела этот дом в 2012 году за девять миллионов долларов. В особняке есть семь спален, огромная столовая, одиннадцать ванных комнат, винный погреб, сауна, лифт, подземный гараж и так далее. С чем связано увеличение цены до 23 млн долларов, не уточняется.

Адрес второго особняка, выставленного на продажу в Беверли-Хиллз, и юридический адрес принадлежащей Антону Лесину компании Dastel совпадают. Тем не менее, компания решила расстаться с этой недвижимостью. Еще будучи живым, Лесин уверял, что недвижимость в США принадлежит его детям Антону и Екатерине, на шикарные особняки они заработали себе деньги самостоятельно.

Еще будучи живым, Лесин уверял, что недвижимость в США принадлежит его детям
Фото: Bristol Ave (MLS)

Экс-советник президента РФ, министр печати, а в последнее время экс-глава «Газпром-Медиа» Михаил Лесин был обнаружен мертвым в гостинице Вашингтона 5 ноября 2015 года. Правоохранительные органы США заявляют, что причиной его смерти был сердечный приступ. Между тем есть версия, что Лесина убили из-за предоставления информации ФБР.

После смерти Лесина, в декабре 2015 года, была обнаружена его яхта в Австралии, стоимостью 50 млн долларов. Судно было задержано до решения всех вопросов, связанных с активами покойного.

Нина Калинина
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